Ekvádor má istú minimálne baráž, Argentína i Brazília vyhrali

Juhoamerická kvalifikácia MS 2022 - 16. kolo:



Lima



Peru - Ekvádor 1:1 (0:1)

Góly: 69. Flores - 2. Estrada





Cordoba



Argentína - Kolumbia 1:0 (1:0)

Gól: 29. Lautaro Martinez





Belo Horizonte



Brazília - Paraguaj 4:0 (1:0)

Góly: 28. Raphinha, 62. Coutinho, 86. Antony, 88. Rodrygo





La Paz



Bolívia - Čile 2:3 (1:1)

Góly: 37. Enoumba, 88. Moreno - 14. a 86. Sanchez, 77. Nunez Espinoza





Montevideo



Uruguaj - Venezuela 4:1 (3:0)

Góly: 1. Betancur, 23. De Arrascaeta, 45.+1 Cavani, 53. Suarez - 65. Martinez





tabuľka:



1. Brazília 15 12 3 0 32:5 39*



2. Argentína 15 10 5 0 23:7 35*



3. Ekvádor 16 7 4 5 25:15 25**



4. Uruguaj 16 6 4 6 19:22 22



----------------------------------------------



5. Peru 16 6 3 7 17:21 21



----------------------------------------------



6. Čile 16 5 4 7 19:20 19



7. Kolumbia 16 3 8 5 16:19 17



8. Bolívia 16 4 3 9 23:35 15



9. Paraguaj 16 2 7 7 9:23 13



10. Venezuela 16 3 1 12 14:30 10



* - istý postup na MS



** - istá účasť v baráži

Barranquilla 2. februára (TASR) - Futbalisti Ekvádoru nevyužili prvú príležitosť v predstihu si zabezpečiť postup na MS v Katare, ale už majú istú minimálne účasť v interkontinentálnu baráži. Rozhodla o to ich remíza v dueli 16. kola juhoamerickej kvalifikácie na ihrisku Peru 1:1. Ďalšie víťazstvá si pripísali Brazília i Argentína, obaja favoriti majú už dávnejšie účasť na svetovom šampionáte vo vrecku.Dve kolá pred koncom kvalifikácie má Ekvádor na tretej priečke náskok šesť bodov na šieste Čile a lepšiu bilanciu vzájomných stretnutí, takže už nemôže skončiť horšie ako na piatej pozícii. TASR pripomína, že z Južnej Ameriky si priamy postup zaistia prvé štyri tímy, piaty odohrá interkontinentálnu baráž proti zástupcovi Ázie. O konečnom poradí sa rozhodne v marci. Ekvádor v Peru dlho viedol po góle Michaela Estradu už z 2. minúty, no aspoň bod pre domácich zariadil dvadsať minút pred koncom hlavou Edison Flores. Peru si drží barážovú piatu priečku, zaostáva o bod za štvrtým Uruguajom a má k dobru dva pred Čile.Brazília potvrdila post lídra tabuľky hladkým víťazstvom 4:0 nad Paraguajom, ktorý stratil už aj teoretickú šancu na postup. Na štadióne v Belo Horizonte poslal favorita v prvom polčase do vedenia Raphinha, po hodine hry pridal ďalší gól Philippe Coutinho a v záverečnej päťminútovke zavŕšili triumf presnými zásahmi Antony a Rodrygo. Domáci hrali bez Neymara, ktorý sa zotavuje po zranení. Brazília je rovnako ako Argentína v kvalifikácii naďalej bez prehry, pred najväčším rivalom má náskok štyri body. Duel poznačili výtržnosti medzi dvoma skupinami brazílskych klubov Cruzeiro a Atletico Mineiro, oba sú z Belo Horizonte. Napätú situáciu na tribúnach musela vyriešiť polícia.O tesnej výhre Argentíny nad Kolumbiou 1:0 rozhodol v 29. minúte Lautaro Martinez, ktorého nechali dvaja obrancovia súpera voľného v šestnástke a svoju šancu premenil. Ďalšie veľké príležitosti domácich zneškodnil brankár Camilo Vargas, trikrát úspešne zakročil proti pokusom Angela di Mariu. Argentína nemohla počítať so službami Lionela Messiho, ktorý ešte nie je stopercentne fit po prekonaní ochorenia Covid-19. Kolumbia neskórovala v siedmich kvalifikačných dueloch za sebou, na konte má stále iba tri víťazstvá a mimoriadne náročnú úlohu pokúsiť sa o postup, keďže figuruje až na siedmej priečke, štyri body za piatou pozíciou.vyhlásil kouč Kolumbie Reinaldo Rueda.Uruguaj deklasoval Venezuelu 4:1 a môže si zabezpečiť postup výhrou v nasledujúcom kole doma proti Peru. Rodrigo Betancur, Giorgian de Arrascaeta, Edinson Cavani a Luis Suarez skórovali za Uruguaj, čestný úspech hostí zaznamenal Josef Martinez. Čile v dôležitom súboji o zachovanie si reálnej postupovej šance zdolalo Bolíviu na jej pôde 3:2 aj vďaka dvom zásahom Alexisa Sancheza.