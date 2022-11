Ekvádor neinkasoval už sedem zápasov, Alfaro ešte vidí rezervy

Al Khor 21. novembra (TASR) - Ekvádorskí futbaloví reprezentanti natiahli sériu bez inkasovaného gólov na sedem zápasov. V otváracom dueli MS 2022 prevýšili Katar a po víťazstve 2:0 nad usporiadateľom šampionátu si posilnili šance na postup z A-skupiny. O oba presné zásahy sa postaral Enner Valencia, ktorý vsietil všetky tri góly juhoamerického tímu na MS 2014 v Brazílii.



"Lepší vstup do turnaja sme si ani nemohli želať. Sníval som o tom, že v našom úvodnom vstúpení zvíťazíme a mne sa podarí zapísať do streleckej listiny. Dva góly v prvom polčase nám veľmi pomohli, získali sme kontrolu nad zápasom," uviedol pre akreditované média najlepší strelec v histórii ekvádorskej reprezentácie, ktorého v priebehu zápasu s Katarom viackrát ošetrovali. "Mal som bolesti kolena i členka, no verím, že do piatkového súboja s Holandskom budem fit," dodal útočník Fenerbahce Istanbul.



Ekvádorčania rovnako ako v juhoamerickej kvalifikácii často využívali krídelné priestory, ich zbraň boli štandardné situácie. "Vedeli sme, že ak chceme pomýšľať na postup do osemfinále, proti Kataru musíme získať tri body. Teší ma, že sa nám to podarilo, no boli tam ešte rezervy. Máme mladý tím, v zápasoch s Holandskom a Senegalom musíme zlepšiť efektivitu. Proti Holanďanom budeme hrať na rýchle protiútoky a možno si vytvoríme iba dve gólové šance. Ak chceme dosiahnuť priaznivý výsledok, musíme ich premeniť," zdôraznil tréner Gustavo Alfaro.



Katar pôsobil počas celého zápasu s Ekvádorom zakríknutým dojmom. Na ihrisku vôbec nebolo vidieť, že hráči sú dlho spolu a mužstvo odohralo veľa prípravných stretnutí. Zverenci Felixa Sancheza najmä v prvom polčase nedôrazne bránili a súperovi nechávali príliš veľa voľného priestoru. V ofenzíve boli Katarčania úplne bezzubí a jediný náznak šance prišiel až v úplnom závere.



"Mrzí ma, že sme sklamali našich fanúšikov, niektorí z nich po druhom inkasovanom góle opustili štadión. Ekvádor bol počas celého zápasu lepší a zvíťazil zaslúžene. Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme hrať organizovane v obrane a odvážnejšie v útoku, nesmieme zbytočne strácať lopty. S hráčmi si úvodný duel podrobne rozoberieme a proti Senegalu sa budeme prezentovať oveľa lepším výkonom," prisľúbil Sanchez.