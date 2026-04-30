Ekvádorčan Carapaz nebude v tomto roku štartovať na Giro d'Italia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Quito 30. apríla (TASR) - Ekvádorský cyklista Richard Carapaz nebude v tomto roku štartovať na Giro d'Italia. Celkový víťaz z roku 2019 sa totiž ešte stále zotavuje po operácii, pri ktorej mu odstránili perineálnu cystu. Informoval o tom portál cyclingnews.com.

Tridsaťdvaročný Carapaz sa chce naplno sústrediť na Tour de France. „Som veľmi sklamaný, že nebudem môcť štartovať na tohtoročnom Gire. K týmto pretekom som mal vždy špeciálny vzťah a tešil som sa na ne. Operácia však nabúrala moje plány,“ uviedol vo svojom vyhlásení Carapaz, zlatý medailista z OH 2020 v Tokiu.

Neúčasť na Gire v uplynulých dňoch potvrdili aj ďalší dvaja spolufavoriti na celkový triumf - Portugalčan Joao Almeida a Španiel Mikel Landa.
