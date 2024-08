Ekvádorčan Pintado získal zlato v chôdzi na 20 km, Černý je sklamaný

Na snímke slovenský chodec Dominik Černý v cieli pretekov chôdze mužov na 20 km počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži 1. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke slovenský chodec Dominik Černý na trati počas chôdze mužov na 20 km na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži 1. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

chôdza na 20 km - výsledky:



1. Brian Pintado (Ekv.) 1:18:55 h, 2. Caio Bonfim (Braz.) +14 s, 3. Alvaro Martin (Šp.) +16, 4. Massimo Stano (Tal.) +17, 5. Evan Dunfee (Kan.) +21, 6. Misgana Wakuma Fekansa (Eti.) +36, 7. Koki Ikeda (Jap.) +46; 8. Juta Koga (Jap.) +55, 9. Aurelien Quinion (Fr.) +1:01, 10. Čang Ťün (Čína) +1:01, ... 34. Dominik ČERNÝ (SR) +4:30

Paríž 1. augusta (TASR) - Ekvádorský reprezentant Brian Pintado získal zlatú medailu v chôdzi na 20 km na olympijských hrách v Paríži. V úvodnej disciplíne atletického programu dosiahol čas 1:18:55 h. Druhý skončil Brazílčan Caio Bonfim s mankom 14 sekúnd a bronz si vybojoval úradujúci majster sveta Alvaro Martin zo Španielska (+16 s). Jediný slovenský reprezentant Dominik Černý skončil na 34. mieste so stratou 4:30 minúty.Štart súťaže posunuli krátko pred začiatkom o polhodinu, pretože sa Parížom prehnala silná búrka, čo však vytrvalcom aj vyhovovalo, keďže teplota klesla o pár stupňov nižšie. Chodci odštartovali pod Eiffelovou vežou a v úvode sa dostal na čelo Brazílčan Bonfim. Nevypracoval si výraznejší náskok a po druhom kilometri sa zaradil do veľkej skupiny, ktorá išla pokope. Držal sa v nej aj Černý. Po šiestich km zostalo v čelnej skupine asi 30 pretekárov a ostatní naberali manko. Medzi nimi bol aj slovenský reprezentant, ktorý sa po ôsmich km nachádzal na 43. pozícii. Na 15. km zostalo v boji o medailu už len desať chodcov, z elitnej skupiny vypadol aj úradujúci európsky šampión Perseus Karlström. Naopak, na čele išiel obhajca zlata z Tokia Massimo Stano. Černý sa posunul na 39. miesto. Na 17. km nastúpil opäť Bonfim, ale súperom ani teraz neušiel. Roztrhal však vedúcu skupinu, v ktorej zostali už len on, Stano, Pintado a majster sveta Martin. Chvíľu na to zle dostúpil Stano a s bolestivým výrazom pokračoval ďalej. V predposlednom kole už začal zaostávať a bolo jasné, že titul neobháji. Bonfim medzitým dostal dva návrhy na vylúčenie. Do záverečného kilometra vyrazil Pintado a odtrhol sa od svojich zostávajúcich dvoch súperov. Na poslednej obrátke už bol v trháku a o kolo predstihol aj Černého. Dvadsaťdeväťročný Ekvádorčan už šancu z rúk nepustil a prišiel si pre zlato z olympijských hier. Vlajkonosič ekvádorskej výpravy v Paríži dosiahol doteraz najväčší úspech vlani na MS v Budapešti, kde skončil strieborný na 35 km.Dvadsaťšesťročný Černý sa postupne posúval vyššie a nakoniec obsadil 34. pozíciu. Z nej nebol sklamaný, no nahneval ho čas 1:23:25 minúty, ktorý bol výrazne pod jeho osobným maximom (1:20:31)." povedal pre STVR. Ranná búrka znížila teplotu, no vytrvalcom pomohla len dočasne:." Černý by sa mal v Paríži predstaviť ešte v miešanej štafete s Hanou Burzalovou.Po mužoch odštartovali od 9.50 h na rovnakej trati aj ženy, slovenské farby reprezentovali Mária Katerinka Czaková a Hana Burzalová.