EL: Angličania museli meniť letenky, Leicester chce uspieť v Prahe

Program prvých zápasov šestnásťfinále Európskej ligy:



18.55 Olympiakos Pireus - PSV Eindhoven

18.55 Young Boys Bern - Bayer Leverkusen

18.55 FK Krasnodar - Dinamo Záhreb

18.55 SC Braga - AS Rím

18.55 Slavia Praha - Leicester City

18.55 CZ Belehrad - AC Miláno

18.55 Real Sociedad - Manchester United /hrá sa v Turíne/

18.55 Dynamo Kyjev - Club Bruggy

18.55 Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur /hrá sa v Budapešti/

21.00 OSC Lille - Ajax Amsterdam

21.00 Maccabi Tel Aviv - Šachtar Doneck

21.00 FC Granada - SSC Neapol

21.00 Molde FK - TSG 1899 Hoffenheim /hrá sa vo Villarreale/

21.00 RB Salzburg - Villarreal CF

21.00 Royal Antverpy - Glasgow Rangers

21.00 Benfica Lisabon - Arsenal Londýn /hrá sa v Ríme/

Bratislava 18. februára (TASR) - Pandémia koronavírusu zamiešala kartami aj v niektorých úvodných zápasoch šestnásťfinále Európskej ligy. Manchester United sa mal predstaviť v San Sebastiane, a Arsenal na pôde Benficy Lisabon. Tottenham Hotspur sa stretne s rakúskym Wolfsbergerom v Budapešti. Vlády viacerých štátov totiž uzavreli hranice pre prichádzajúcich z krajín, v ktorých sa šíria zmutované varianty vírusu.V prípade Arsenalu dokonca presunuli oba zápasy, najprv sa "kanonieri" predstavia s Benficou v Ríme, odveta bude v Aténach. United namiesto Baskicka zavítajú do Turína. To sa však nepáči prezidentovi San Sebastianu, ktorý skritizoval UEFA za neférový prístup, keď sa odveta uskutoční v Manchestri:" citovala Roberta Olabeho agentúra AFP. Jeho výhradu uznal aj tréner United Ole Gunnar Solskjaer, ktorý by nebol proti vlaňajšiemu systému vyraďovacej fázy: "."Jediný anglický klub, ktorý nemusel meniť letenky, je Leicester City. "Líšky" vycestovali do Prahy, kde si zahrajú proti Slavii. "" povedal pre klubový televíziu tréner Leicestru Brendan Rodgers.Po ročnej pauze sa vo vyraďovacej fáze predstavia aj hráči Neapola, ktorých aj so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom čaká cesta do Granady. Odvety sú na programe o týždeň neskôr 24. februára.