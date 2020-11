EL: Arsenal a Leicester sa priblížili k šestnásťfinále, 200. gól Kanea

Bratislava 6. novembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn i Leicestru City sú v skupinovej fáze Európskej ligy stále stopercentní a po treťom kole sú na najlepšej ceste postúpiť do šestnásťfinále. Arsenal triumfoval v B-skupine nad Molde 4:1, Leicester City zdolal v "géčku" Bragu 4:0. Darilo sa aj hráčom ďalšieho zástupcu anglickej Premier League Tottenhamu Hotspur, ktorí zvíťazili v J-skupine na ihrisku Ludogorca Razgrad 3:1.



Arsenal prehrával na Emirates Stadium od 22. minúty, no na koňa ho dostali dva vlastné góly nórskeho mužstva. "Veľmi ma potešili najmä mladí hráči, za dôveru sa mi odvďačili kvalitnými výkonmi. Ak v európskych klubových súťažiach inkasujete na domácej pôde, dostanete sa do zložitej situácie. Molde je nevyspytateľný súper, má organizovaný tím. Napriek nepriaznivému vývoju zápasu som stále veril, že ho dokážeme otočiť. Veľmi sa mi páčil prístup mojich hráčov," neskrýval spokojnosť tréner Arsenalu Mikel Arteta.



O dva góly Leicestru v dueli s Bragou sa postaral Kelechi Iheanacho, ďalšie pridali Dennis Praet a James Maddison. "Ešte musíme v skupine odohrať tri zápasy, no máme výbornú pozíciu. Prvý gól padol po dorážke, pri druhom som mal trochu šťastia, no to patrí k futbalu. Veľmi ma teší, že sa mi strelecky darí a dokážem dávať dôležité góly. Za predvedený výkon sme si vysoké víťazstvo zaslúžili," uviedol Iheanacho pre uefa.com.



Tottenham sa v Razgrade ujal vedenia v 13. minúte, keď sa po rohu presadil hlavou Harry Kane a vsietil jubilejný 200. gól v drese Spurs. Tento míľnik dosiahol v 300. zápase v klube. Okrem toho si pripísal aj asistenciu na gól Lucasa Mouru, tretí pridal Giovani Lo Celso. Za domácich skóroval Claudiu Keseru. "Kohúti" sa so ziskom šiestich bodov vyšvihli na čelo tabuľky o skóre pred Antverpy a LASK Linz.



"Mám radosť z víťazstva i z jubilejného 200. gólu v drese Tottenhamu. Som hrdý na to, že sa mi podarilo dosiahnuť túto métu. Rýchlo to letí. Mám pocit, ako keby som prvý gól za Spurs vsietil včera. Dúfam, že sa mi bude dariť aj v ďalších zápasoch a že sa v Európskej lige dostaneme čo najďalej. Na bulharskej pôde sme získali dôležité tri body," zdôraznil kapitán londýnskeho tímu.