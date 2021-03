EL: Arsenal, AS Rím a Granada postúpili do štvrťfinále

Hráč Granady Maxime Gonalons(vpredu) bojuje o loptu s Fredrikom Aursnesom z Mölde v zápase osemfinále Európskej ligy Mölde FK - FC Granada v Budapešti 18. marca 2021. Foto: TASR/AP

Futbalisti Tottenhame reagujú po inkasovaní hetriku z kopačky futbalistu Dinama Záhreb Mislava Oršiča v predĺžení odvety osemfinále Európskej ligy Dinamo Záhreb - Tottenham Hotspur v Záhrebe vo štvrtok 18. marca 2021. Foto: TASR/AP

odvety osemfinále EL 2020/2021:



Dinamo Záhreb - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0) - predlžuje sa



Góly: 62. a 83. Oršič. Rozhodoval: Massa (Tal.)



/prvý zápas 0:2/







Arsenal Londýn - Olympiakos Pireus 0:1 (0:0)



Gól: 51. El Arabi, ČK: 82. Ba (Olympiakos). Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.)



/prvý zápas 3:1, do štvrťfinále postúpil Arsenal/







Molde FK - FC Granada 2:1 (1:0) - hralo sa v Budapešti



Góly: 29. Vallejo (vlastný), 90. Hestad (z 11 m) - 72. Soldado. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)



/prvý zápas 0:2, do štvrťfinále postúpila Granada/







Šachtar Doneck - AS Rím 1:2 (0:0) - hralo sa v Kyjeve



Góly: 59. Moraes - 48. a 72. Mayoral. Rozhodoval: Lahoz (Šp.)



/prvý zápas 0:3, do štvrťfinále postúpil Rím/

Bratislava 18. marca (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn, AS Rím a FC Granada postúpili do štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2020/2021. "Gunners" vo štvrtok prenikli do elitnej osmičky napriek domácej prehre s Olympiakosom Pireus 0:1. AS Rím zvíťazil v Kyjeve nad Šachtarom Doneck 2:1, Granade stačila prehra 1:2 s Molde v Budapešti. Tottenham Hotspus prehral v Záhrebe s Dinamom 0:3 po predĺžení a vypadol, keď sa po hetriku stal jeho katom chorvátsky reprezentačný útočník Mislav Oršič."Gunners" mali pohodlný náskok z prvého zápasu (3:1) a na Emirates Stadium mohli ísť do vedenia v 18. minúte vďaka Pepemu, jeho strela z uhla však opustenú bránku minula. Gréci mali vzápätí veľkú šancu na otvorenie skóre, El Arabi však v brejku trafil len domáceho brankára. Keď tutovku nevyužil ani domáci kapitán Aubameyang, polčas sa skončil bez gólov. Na začiatku druhého polčasu sa predsa len presadil El Arabi a dal duelu zápletku. Domáci mali viacero šancí na vyrovnanie, no nevyužili ani vylúčenie hosťujúceho Baa z 82. minúty. Napriek tomu im to stačilo na postup.Molde nastúpilo proti Granade v Puskásovej Aréne v Budapešti. Úvodný polčas vyhralo 1:0, keď si dal vlastný gól Vallejo. Účastník La Ligy vyrovnal v 72. minúte, keď sa po centri na bližšiu žrď presadil hlavou Soldado. V 90. minúte rozhodol o triumfe domácich z penalty Hestad.V Kyjeve sa domáci Šachtar Doneck snažil aktívne dostať AS Rím do úzkych, ale nevedel si vytvoriť súvislejší tlak. Na začiatku druhého dejstva aj so šťastím hlavou otvoril skóre hosťujúci Mayoral v 48. minúte. Domácim sa podarilo odpovedať o desať minút, keď Moraes v páde dorazil hlavičkovú prihrávku spoluhráča na zadnej tyči. Mayoral ale v 72. minúte strelil druhý gól "vlkov" a rozhodol o triumfe a postupe účastníka Serie A.V Záhrebe na Maksimire mali oba tímy v prvom polčase po jednej veľkej šanci. Najprv mohol znížiť manko Majer, ale v dobrej pozícii tesne minul pravú žrď. Na konci polčasu sa dostal do zakončnia hosťujúci Kane, ale neprepálil domáceho brankára. Postupové karty zamiešal v 62. minúte Oršič exportnou obaľovačkou z hranice šestnástky do ľavého horného rohu bránky Spurs. Ten istý hráč zmazal stratu Chorvátov v 83. minúte, keď nikým nekrytý v šestnástke hostí tvrdou bombou využil presnú prihrávku od spoluhráča. Duel tak dospel do predĺženia a v ňom sa stal hrdinom disponovaný 28-ročný Oršič. V 106. minúte si urobil zo súperových hráčov "kužele" a dravý slalomový prienik zakončil nechytateľnou strelou k pravej žrdi. V záverečnej päťminútovke mali zverenci portugalského kouča Joseho Mourinha obrovskú šancu streliť postupový gól, ale fatálne zlyhal pri strele do odkrytej bránky Kane, keď jeho strelu parádne zlikvidoval brankár Livakovič.Žreb štvrťfinále, semifinále a finále je na programe v piatok 19. marca.