EL: Arsenal remizoval so Sportingom, Rím zdolal San Sebastian

prvé zápasy osemfinále EL:



Union Berlín - Union Saint-Gilloise 3:3 (1:2)



Góly: 42. Juranovič, 69. Knoche, 89. Michel - 28. a 72. Bonifacem 58. Vertessen







Bayer Leverkusen - Ferencváros Budapešť 2:0 (1:0)



Góly: 10. Demirbay, 86. Tapsoba







Sporting Lisabon - Arsenal Londýn 2:2 (1:1)



Góly: 34. Inacio, 55. Paulinho - 22. Saliba, 62. Morita (vl.)







AS Rím - Real Sociedad San Sebastian 2:0 (1:0)



Góly: 13. El Shaarawy, 87. Kumbulla

Bratislava 9. marca (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn remizovali v úvodnom zápase osemfinále Európskej ligy na ihrisku Sportingu Lisabon 2:2. AS Rím vyhral na Olympijskom štadióne nad San Sebastianom 2:0 a vytvoril si dobrú východiskovú pozíciu pred druhým stretnutím. Odvety sú na programe na budúci štvrtok 16. marca. Žreb štvrťfinále sa uskutoční o deň neskôr.Prvú veľkú šancu v Lisabone mali domáci, keď Pedro Goncalves unikol po ľavej strane, obhodil si obrancu, ale jeho prízemná strela pravačkou skončila za pravou žrďou. Potom mali viac z hry hostia, ale ťažko sa dostávali cez obranný blok Sportingu. V 22. minúte sa však dostali do vedenia, po rohu Fabia Vieiru sa presadil hlavou William Saliba - 0:1. Sporting vyrovnal o dvanásť minút, keď rovnako po rohu skóroval hlavou Goncalo Inacio. V závere polčasu si oba tímy vypracovali ďalšie dobré šance, no skóre sa menilo až po zmene strán. Do vedenia sa dostali domáci po dorážke Paulinha. Po hodine hry bol opäť vyrovnaný stav, strelu Granita Xhaku si zrazil do siete Hidemasa Morita - 2:2. Aj v ďalšom priebehu sa útoky prelievali zo strany na stranu, no gól už nepadol.Remíza sa zrodila aj v súboji dvoch Unionov, keď Berlín uhral na vlastnom štadióne s belgickým Saint-Gilloise výsledok 3:3. Domáci trikrát vyrovnali, na druhý presný zásah Victora Bonifaceho dokázal v 89. minúte odpovedať Sven Michel. Dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou si vypracovali hráči Bayeru Leverkusen, ktorí doma zdolali Ferencváros Budapešť 2:0. Do vedenia ich poslal už v 10. minúte Kerem Demirbay a v 86. pridal poistku Edmond Tapsoba. AS Rím vyhral na Olympijskom štadióne rovnakým pomerom nad San Sebastianom. Rimania sa ujali vedenia v 13. minúte, keď sa presadil obranca Stephan El Shaarawy a v závere skóroval aj Marash Kumbulla.