EL: Arsenal vítal naspäť priaznivcov, Lacazette: Veľmi nám pomohli

Londýn 4. decembra (TASR) - Presne 271 dní museli čakať priaznivci Arsenalu Londýn, kým sa budú môcť vrátiť na tribúny Emirates Stadium. Dočkali sa vo štvrtkovom domácom súboji futbalovej Európskej ligy s Rapidom Viedeň, ktorý na základe vládnych opatrení mohlo sledovať naživo 2000 fanúšikov. Tí si vychutnali triumf 4:1, vďaka ktorému si "The Gunners" naďalej držia v tohtosezónnej edícii EL stopercentnú bilanciu a s 15 bodmi suverénne vedú tabuľku B-skupiny.



Šťastných dvetisíc fanúšikov bolo prvými divákmi, ktorí mohli byť prítomní na štadióne v top súťažnom zápase v Anglicku od 11. marca. Vtedy sa športový život na Britských ostrovoch zastavil pre šíriaci sa koronavírus. Fanúšikovia vo štvrtok vytrvalo povzbudzovali svojich miláčikov, pričom pridali aj tradičný pokrik smerom k londýnskemu rivalovi "Vstaňte, ak nenávidíte Tottenham". V 10. minúte sa k nim po vedúcom góle rozbehol Alexandre Lacazette, ktorý strelou spoza šestnástky prekvapil Richarda Strebingera v bránke Rapidu. "Bolo to úžasné. Fanúšikovia nám počas zápasu skutočne pomohli, aj v zlých momentoch nás povzbudzovali," poďakoval sa priaznivcom francúzsky útočník, na ktorého slová nadviazal spoluhráč Ainsley Maitland-Niles: "Čakali sme dlhý čas. Je výborné, že na štadióne opäť znejú známe chorály a máme nášho 12. hráča späť."



Veľká Británia uvoľnila od 3. decembra časť celoštátnych opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu a ďalej bude postupovať podľa regionálneho výskytu infekcie. V najmenej rizikových regiónoch, teda aj v Londýne, sa môžu do hľadiska vrátiť diváci v obmedzenom množstve do 2000 ľudí. Stále však platí zákaz účasti na zápasoch v oblasti Manchestru, centrálnej i severnej časti Anglicka. "Tento šport je bez fanúšikov úplne rozdielny. Chýba tomu iskra, hráči akoby trochu stratili zmysel a emóciu. Nemáte s kým zdieľať radosť z futbalu. Fanúšikovia sú podstatná časť tohto športu, vedia urobiť rozdiel, je dôležité cítiť ich podporu a čerpať z nich energiu," citovala agentúra AP trénera "kanonierov" Mikela Artetu.



Kým jeho zverenci majú postup do vyraďovacej fázy už dlhšie istý, Rapid oň bude ešte tuho bojovať. O druhej šestnásťfinálovej miestenke sa rozhodne v záverečnom priamom súboji medzi viedenským tímom a nórskym Molde FK.