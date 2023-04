EL: AS Rím postúpil cez Hanckov Feyenoord Rotterdam do semifinále

Bratislava 21. apríla (TASR) - Futbalisti FC Sevilla postúpili do semifinále Európskej ligy UEFA. Vo štvrťfinálovej odvete zvíťazili nad Manchestrom United 3:0, na Old Trafford sa pred týždňom zrodila remíza 2:2. Ďalej ide aj AS Rím, ktorý triumfoval nad Feyenoordom Rotterdam v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom 4:1 po predĺžení, v úvodnom zápase prehral 0:1.



Feyenoord vychádzal na Stadio Olimpico z dobre zabezpečenej obrany a v prvom polčase nepustil Rimanov do vážnejšej šance. Na začiatku druhého dejstva mohol AS zabezpečiť vedenie Lorenzo Pellegrini, no trafil iba žrď. Domáci pokračovali v aktivite a v 60. minúte po ľavačke Lorenza Spinazzolu zmazali manko z prvého zápasu. Feyenoord v 80. minúte vyrovnal po hlavičke Igora Paixaa, no Paulo Dybala poslal zápas do predĺženia. V ňom pridali ďalšie góly domácich Stephan El Shaarawy a Pellegrini. AS Rím sa v semifinále stretne s Bayerom Leverkusen, ktorý uspel v Bruseli proti Royale Union Saint-Gilloise presvedčivo 4:1.



Manchester United nastúpil v Seville v základe bez Marcusa Rashforda i vykartovaného Bruna Fernandesa a už od 8. minúty prehrával. Kapitán Harry Maguire sa pri rozohrávke dopustil obrovskej chyby, ktorú potrestal marocký útočník Youssef En-Nesyri. Päť minút pred koncom úvodného dejstva mohli domáci zvýšiť na 2:0, no gól Lucasa Ocamposa neplatil pre ofsajd. Do druhého polčasu poslal tréner United Erik ten Hag na trávnik Rashforda, no hostia už po dvoch minútach inkasovali, keď sa po rohu Ivana Rakitiča presadil Loic Bade Definitívne k.o. zasadil hosťom En-Nesyri po zaváhaní brankára Davida De Geu. Andalúzania sa v boji o budapeštianske finále stretnú s Juventusom Turín, ktorý remizoval v Lisabone so Sportingom 1:1, doma uspel 1:0.







odvety štvrťfinále Európskej ligy:



AS Rím - Feyenoord Rotterdam 4:1 pp (2:1, 0:0)



Góly: 60. Spinazzola, 89. Dybala, 101. El Shaarawy, 108. Pellegrini – 80. Paixao, ČK: 120. Gimenez (Feyenoord)



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý zápas/



/prvý zápas: 0:1, AS Rím postúpil do semifinále/







Royale Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen 1:4 (0:2)



Góly: 65. Terh - 2. Diaby, 38. Bakker, 60. Frimpong, 79. Hložek



/prvý zápas: 1:1, postúpil Leverkusen/







FC Sevilla - Manchester United 3:0 (1:0)



Góly: 8. a 81. En-Nesyri, 47. Bade



/prvý zápas: 2:2, postúpila Sevilla/







Sporting Lisabon - Juventus Turín 1:1 (1:1)



Góly: 20. Edwards (z 11 m) - 9. Rabiot



/prvý zápas: 0:1, postúpil Juventus/