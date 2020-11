EURÓPSKA LIGA: AS Rím postúpil do šestnásťfinále

Hráč Arsenalu Reiss Nelson (vpravo) strieľa druhý gól do bránky Molde v zápase B-skupiny 4. kola skupinovej fázy Európskej ligy Molde FK - Arsenal Londýn v Molde 26. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Futbalista Sparty Praha Lukáš Juliš (uprostred) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase 4. kola H-skupiny Európskej ligy Sparta Praha - Celtic Glasgow v Prahe vo štvrtok 26. novembra 2020. Foto: TASR/AP

4. kolo skupinovej fázy EL 2020/2021



A-skupina



CSKA Sofia - Young Boys Bern 0:1 (0:1)



Gól: 34. Nsame







CFR Kluž - AS Rím 0:2 (0:0)



Góly: 49. Debeljuh (vlastný), 66. Veretout (z 11 m)



tabuľka:



1. AS Rím 4 3 1 0 9:1 10 *



2. Young Boys Bern 4 2 1 1 6:3 7



3. CFR Kluž 4 1 1 2 3:8 4



4. CSKA Sofia 4 0 1 3 0:6 1



* postup do šestnásťfinále







B-skupina



Molde FK - Arsenal Londýn 0:3 (0:0)



Góly: 50. Pepe, 55. Nelson, 83. Balogun







Dundalk FC - Rapid Viedeň 1:3 (0:2)



Góly: 63. Shields (z 11 m) - 37. a 58. Kara, 11. Knasmüllner



tabuľka:



1. Arsenal Londýn 4 4 0 0 12:2 12 *



2. Molde FK 4 2 0 2 4:8 6



3. Rapid Viedeň 4 2 0 2 8:7 6



4. Dundalk FC 4 0 0 4 5:12 0



* postup do šestnásťfinále







C-skupina



Bayer Leverkusen - Hapoel Beer Ševa 4:1 (1:0)



Góly: 29. Schick, 48. Bailey, 76. Demirbay, 80. Alario - 58. Shviro







OGC Nice - Slavia Praha 1:3 (0:1)



Góly: 61. Gouiri - 15. Lingr, 64. Olayinka, 75. Sima, ČK: 90. Boudaoui (Nice)



tabuľka:



1. Slavia Praha 4 3 0 1 8:6 9



2. Bayer Leverkusen 4 3 0 1 14:6 9



3. OGC Nice 4 1 0 3 6:12 3



4. Hapoel Beer-Ševa 4 1 0 3 6:10 3







D-skupina



Standard Liege - Lech Poznaň 2:1 (0:0)

Góly: 63. Tapsoba, 90.+3 Lifis - 61. Ishak, ČK: 45.+3 Oulare - 75. Crnomarkovič



/Ľ. Šatka (Lech) nastúpil v 78. min./







Glasgow Rangers - Benfica Lisabon 2:2 (1:0)



Góly: 7. Arfield, 69. Roofe - 78. Ramos, 81. Pizzi



tabuľka:



1. Glasgow Rangers 4 2 2 0 8:5 8



2. Benfica Lisabon 4 2 2 0 12:7 8



3. Lech Poznaň 4 1 0 3 6:8 3



4. Standard Liege 4 1 0 3 3:9 3







E-skupina



PSV Eindhoven - PAOK Solún 3:2 (1:2)



Góly: 20. Gakpo, 51. Madueke, 53. Malen - 4. Varela, 13. Tzolis







Granada CF - Omonia Nikózia 2:1 (1:0)



Góly: 8. Charris, 73. Soro - 60. Asante



/T. Hubočan (Omonia) odohral celý zápas/



tabuľka:



1. FC Granada 4 3 1 0 6:2 10



2. PSV Eindhoven 4 2 0 2 7:9 6



3. PAOK Solún 4 1 2 1 7:5 5



4. Omonia Nikózia 4 0 1 3 3:7 1







F-skupina



SSC Neapol - HNK Rijeka 2:0 (1:0)



Gól: 41. Anastasio (vlastný), 75. Lozano



/S. Lobotka (SSC) nastúpol v 69. min./







AZ Alkmaar - Real Sociedad San Sebastian 0:0



tabuľka:



1. SSC Neapol 4 3 0 1 5:2 9



2. Real Sociedad 4 2 1 1 2:1 7



3. AZ Alkmaar 4 2 1 1 5:2 7



4. HNK Rijeka 4 0 0 4 2:9 0







G-skupina



SC Braga - Leicester City 3:3 (2:1)



Góly: 4. Elmusrati, 24. Paulinho, 90. Fransengiro - 9. Barnes, 78. Thomas, 90.+5 Vardy







AEK Atény - Zorja Luhaňsk 0:3 (0:0)



Góly: 61. Gromov, 75. Kabajev, 85. Jurčenko (z 11 m), ČK: 49. Skachov (AEK)



tabuľka:



1. Leicester City 4 3 1 0 12:4 10 *



2. SC Braga 4 2 1 1 8:8 7



3. AEK Atény 4 1 0 3 5:9 3



4. Zorja Luhaňsk 4 1 0 3 5:9 3



* postup do šestnásťfinále







H-skupina



Sparta Praha - Celtic Glasgow 4:1 (2:1)



Góly: 38. a 80. Juliš, 27. HANCKO, 90.+4 Plavšič - 15. Edouard



/D. Hancko (Sparta) hral do 67. min. + 1 gól/







OSC Lille - AC Miláno 1:1 (0:0)



Góly: 65. Bamba - 46. Castillejo



tabuľka:



1. OSC Lille 4 2 2 0 10:4 8



2. AC Miláno 4 2 1 1 7:5 7



3. Sparta Praha 4 2 0 2 9:9 6



4. Celtic Glasgow 4 0 1 3 5:13 1







I-skupina



Maccabi Tel Aviv - Villarreal CF 1:1 (0:1)



Góly: 47. Pešič - 45. Baena, ČK: 89. Saborit (Tel Aviv)







Karabach Agdam - Sivasspor 2:3 (1:1)



Góly: 8. Zoubir, 51. U. Matič - 40. a 79. Kone (prvý z 11 m), 58. Kayode



tabuľka:



1. FC Villarreal 4 3 1 0 13:5 10



2. Maccabi Tel Aviv 4 2 1 1 4:6 7



3. Sivasspor 4 2 0 2 9:9 6



4. Karabach Agdam 4 0 0 4 3:9 0







J-skupina



LASK Linz - Royal Antverpy 0:2 (0:0)



Góly: 58. Rafaelov, 83. Gerkens, ČK: 50. Trauner (LASK)







Tottenham Hotspur - Ludogorec Razgrad 4:0 (2:0)



Góly: 16. a 34. Carlos Vinicius, 63. Winks, 73. Lucas



tabuľka:



1. Royal Antverpy 4 3 0 1 5:2 9



2. Tottenham Hotspur 4 3 0 1 10:2 9



3. LASK Linz 4 2 0 2 5:8 6



4. Ludogorec Razgrad 4 0 0 4 5:13 0







K-skupina



Wolfsberger AC - Dinamo Záhreb 0:3 (0:0)



Góly: 61. Majer, 75. Petkovič, 90.+1 Ivanusec







CSKA Moskva - Feyenoord Rotterdam 0:0



ČK: 48. Jorgensen (Feyenoord)



tabuľka:



1. Dinamo Zágreb 4 2 2 0 4:0 8



2. Feyenoord Rotterdam 4 1 2 1 4:5 5



3. Wolfsberger AC 4 1 1 2 5:6 4



4. CSKA Moskva 4 0 3 1 2:4 3







L-skupina



KAA Gent - CZ Belehrad 0:2 (0:1)



Góly: 2. Petrovič, 58. Milunovič. Rozhodoval: GLOVA (SR)







Slovan Liberec - TSG Hoffenheim 0:2 (0:0)



Góly: 77. Baumgartner, 89. Kramarič (z 11 m)



/M. Koscelník odohral celý zápas, J. Hromada (obaja Liberec) na alvičke náhradníkov/



tabuľka:



1. TSG 1899 Hoffenheim 4 4 0 0 13:1 12 *



2. Crvena zvezda Belehrad 4 3 0 1 9:4 9



3. Slovan Liberec 4 1 0 3 2:12 3



4. KAA Gent 4 0 0 4 2:9 0



* postup do šestnásťfinále

Bratislava 27. novembra (TASR) - Futbalisti AS Rím zvíťazili na pôde CFR Kluž 2:0 vo štvrtkovom súboji Európskej ligy UEFA 2020/2021 a môžu sa tešiť na žreb jarného šestnásťfinále. S 10 bodmi sú po štyroch kolách lídrom A-skupiny, v ktorej už nemôžu skončiť horšie ako druhí.Postup si vybojoval aj Arsenal Londýn, rozhodla o tom jeho štvrtková výhra 3:0 na pôde nórskeho Molde v 4. kole B-skupiny. Medzi 32 tímov do vyraďovacej fázy postúpil aj bundelsigový Hoffenheim, ktorý zvíťazil v Liberci 2:0 v L-skupine."Kanonieri" majú na konte plný počet 12 bodov. O triumfe zverencov trénera Mikela Artetu rozhodli v druhom polčase góly Nicolasa Pepeho, Reissa Nelsona a Folarina Baloguna. V druhom zápase skupiny Rapid Viedeň vyhral na pôde Dundalku 3:1.Hoffeinheim mal v Liberci veľký tlak od úvodu, no prevahu korunoval až v 77. minúte, keď otvoril skóre Rakúšan Christoph Baumgartner. V závere duelu potom z penalty stanovil výhru hostí 2:0 z penalty Andrej Kramarič. V domácom drese odohral celý duel slovenský reprezentant Martin Koscelník, jeho krajan Jakub Hromada bol na lavičke náhradníkov. V druhom súboji skupiny triumfovala CZ Belehrad 2:0 na pôde Gentu a tiež už je takmer na 100 percent v jarnej vyraďovacej fáze. Duel viedol slovenský hlavný rozhodca Filip Glova.Sparta Praha na Letnej zdolala v H-skupine aj vďaka gólu slovenského obrancu Dávida Hancka Celtic Glasgow 4:1. Škóti išli do vedenia, ale "rudí" vďaka Hanckovi a Lukášovi Julišovi ešte do polčasu výsledok otočili. Juliš pridal aj druhý gól a v nadstavenom čase spečatil rovnaký triumf ako v Škótsku Srdjan Plavšič. Škvrnou bolo ďalšie zranenie Hancka, ktorý musel v 67. minúte nútene vystriedať. V druhom stretnutí skupiny Lille doma remizovalo s AC Miláno 1:1 a vedie tabuľku s ôsmimi bodmi, Miláno má sedem a Sparta šesť bodov.Do šestnásťfinále prenikol aj Leicester City, ktorému remízu 3:3 a potrebný bod na pôde Sportingu Braga zaistil v 90.+5 minúte Jamie Vardy.Za postupom z C-skupiny vykročila aj Slavia Praha víťazstvom 3:1 v Nice. Už v 15. minúte otvoril skóre Ondřej Lingr prekrásnou strelou do ľavého horného rohu domácej brány. V druhom polčase domáci po chybe brankára Slavie vyrovnali, ale o pár minút dostal "zošívaných" opäť do vedenia Peter Olayinka a skóre uzavrel Abdallah Sima. V druhom súboji skupiny Leverkusen vyhral doma nad Hapoelom Beer Ševa 4:1 a spolu so Slaviou je s 9 bodmi na čele tabuľky.Omonia Nikózia bez suspendovaného útočníka Michala Ďuriša prehrala v E-skupine v Granade 1:2. Za hostí odohral celý zápas obranca Tomáš Hubočan. SSC Neapol doma zdolal Rijeku 2:0, slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil v 69. minúte. Neapol vedie tabuľku F-skupiny s 9 bodmi. Lech Poznaň prehral v D-skupine v Liege 1:2, za hostí nastúpil v 78. minúte Ľubomír Šatka.