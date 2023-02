EL: Barcelona remizovala doma s Manchestrom United 2:2

Prvé zápasy play off o osemfinále Európskej ligy:



Ajax Amsterdam - Union Berlín 0:0



FC Barcelona - Manchester United 2:2 (0:0)

Góly: 50. Alonso, 76. Raphinha - 53. Rashford, 59. Kounde (vl.)



Red Bull Salzburg - AS Rím 1:0 (0:0)

Gól: 88. Capaldo



Šachtar Doneck - Stade Rennes 2:1 (2:0)

Góly: 11. Kryskiv, 45.+1 Bondarenko (z 11 m) - 59. Toko Ekambi

Bratislava 16. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali v úvodnom zápase play off o osemfinále Európskej ligy 2022/23 na pôde FC Barcelona 2:2. Ajax Amsterdam sa rozišiel s Unionom Berlín bezgólovou remízou. Odvety sú na programe o týždeň vo štvrtok 23. februára.Zo štvrtkového programu EL pútal najväčšiu pozornosť duel na Camp Nou. Lepšie doň vstúpili domáci, ktorí držali loptu a v úvodnej polhodine mali optický tlak, ten však veľké príležitosti nepriniesol. V druhej časti polčasu sa dopredu odvážili dovtedy trpezliví hostia a dostali sa do dobrých možností. Wouta Weghorsta a Marcusa Rashforda však zastavil brankár Marc-Andre ter Stegen. Braca prišla v závere polčasu o zraneného Pedriho. Do druhého však vstúpila lepšie a v 50. minúte sa už radovali domáci fanúšikovia, keď si po rohu nabehol na zadnú žrď Marcos Alonso a hlavou otvoril skóre. Kataláncom však vydržal náskok len tri minúty. O rýchlu odpoveď sa postaral krížnou strelou Rashford a po akcii kanoniera United si dal v 59. minúte "vlastenca" Jules Kounde - 1:2. Duel vo vysokom tempe a nasadení pokračoval aj v ďalšom priebehu. V 76. minúte pokazil rozohrávku Casemiro a strieľaný center Raphinhu skončil až za chrbtom Davida de Geu. V druhom polčase mali oba tímy veľké diery v obrane, po ktorých však už ďalšie góly nepadli a tak sa rozišli remízou 2:2. Barcelona sa v závere dožadovala penalty, no rozhodcovia ju nezapískali.Ajax Amsterdam privítal berlínsky Union a síce mal územnú prevahu, šance si vytvorili hlavne hostia z brejkov. V 65. minúte dostali loptu do siete, no gól Mortena Thorsbyho neplatil pre ruku. Red Bull Salzburg vyhral nad AS Rím vďaka gólu Nicolasa Capalda z 88. minúty. Donecký Šachtar pôjde do odvety vo francúzskom Rennes s náskokom 2:1. Vo svojom prechodnom domove vo Varšave viedol už po polčase 2:0 vďaka gólu Dmytra Kryskiva a penalte Arťoma Bondarenka. Po zmene strán znížil Karl Toko Ekambi, no Rennes už vyrovnať nedokázalo.