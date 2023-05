EL: Bonucci odohral 500. zápas za Juventus: V detstve som o tom sníval

Bratislava 12. mája (TASR) - Stredopoliar Leonardo Bonucci odohral vo štvrtkovom zápase Európskej ligy proti Seville 500. zápas za Juventus Turín, čím sa pridal k piatim ďalším klubovým legendám. Remíza 1:1 nebola pre "starú dámu" ideálny výsledok prvého semifinálového zápasu, no napokon boli za ňu radi, keďže vyrovnali až v siedmej minúte nadstaveného času.



"Napokon to dopadlo dobre, keďže Federico Gatti vyrovnal," poznamenal Bonucci na adresu obrancu, ktorý ho vystriedal v 61. minúte. "Požiadal som o striedanie, pretože som pri hlavičkovaní lopty cítil nepohodlie v svalovom odťahovači na nohe. Aby sa situácia ešte nezhoršila, išiel som radšej dole," vysvetlil kapitán Juventusu, okrem ktorého sú v klube "päťstovkárov" Juventusu Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Gaetano Scirea a Giuseppe Furino. "Byť takto zapísaný v histórii Juventusu je pre mňa vec hrdosti a cti. Ako dieťa som o tom sníval a viem, že sa to podarí iba málokomu. Teším sa z tohto úspechu, ale veľká vďaka zaň patrí všetkým mojim spoluhráčom," uviedol.



Pre Juventus platilo známe - koniec dobrý, všetko dobré, keďže nerozhodný výsledok je pred odvetou výhodnejší než prehra, ktorá sa črtala od 26. minúty až po úplný záver nadstaveného času. "Naši hráči sa k tomu správne postavili, keď zabojovali a získali remízu, ktorá ponecháva všetko otvorené pred odvetným zápasom," povedal tréner Juventusu Massimiliano Allegri. O gólovú odpoveď na gól En Nesyriho z prvého polčasu sa postaral Gatti. V poslednej akcii zápasu po rohovom kope Paul Pogba hlavou predĺžil loptu a turínsky obranca rovnako hlavičkou prekonal brankára Bona. "Ten gól znamená veľa, ale bude znamenať ešte viac ak prinesieme dobrý výsledok z odvety. Inak nebude mať cenu. Sevilla má silný tím, ale som si istý, že skôr či neskôr sa nám v druhom zápase naskytne príležitosť a my ju budeme musieť využiť," zdôraznil Gatti.



Podľa kormidelníka Juventusu bola remíza spravodlivá aj preto, že každému z tímov herne patril jeden polčas. Prvý vyznel pre Sevillu nielen gólovo, ale aj z pohľadu striel na bránku (5:0) či celkového počtu streleckých pokusov (12:3). V druhom hostia nenadviazali na predošlých 45 minút a tretia strela na ich bránku znamenala stratu náskoku. Podľa trénera Sevilly José Luisa Mendilibara nebol výkon v druhom polčase výsledkom defenzívnejších zámerov. "Naša taktika bola aj v druhom polčase o tom, aby sme sa tlačili vyššie na súperovu polovicu a rýchlo získavali lopty na svojej. Už to však bolo pre nás ťažšie než v prvom polčase. Napokon sme takmer celé druhé dejstvo bránili na našej polovici. Neviem, či to bolo ubúdaním síl alebo jednoducho pre to, že sa domáci veľmi hnali za remízou.



Podľa obrancu Sevilly Nemanju Gudelja je pred odvetou dôležitejší priaznivý výsledok než skutočnosť, že si ho španielsky tím čiastočne pokazil inkasovaným gólom v závere zápasu. "Som veľmi hrdý na náš výkon v prvom polčase, no mali sme v ňom streliť viac gólov. V druhom sme domácich nechali prevziať kontrolu nad zápasom a potrestali nás za to. Nie je to práve príjemný pocit inkasovať gól v 97. minúte, ale môžeme byť hrdí na seba a aj na dobrý výsledok, ktorý berieme do druhého zápasu," povedal Gudelj.