El Clásico odohráme podľa plánu, tvrdí prezident FC Barcelona

Barcelona 12 decembra (TASR) - Očakávané "El Clásico" v španielskej futbalovej lige medzi FC Barcelona a Realom Madrid odohrajú podľa plánu na budúci týždeň v stredu. Vyhlásil to prezident Barcelony Josep Maria Bartomeu v reakcii na obavy, že z bezpečnostných dôvodov súboj opätovne preložia na iný termín.



Katalánske separatistické hnutie Demokratické cunami totiž zvolalo na rovnaký dátum masové protesty v okolí štadióna Camp Nou, kde sa duel Barcelony s Realom bude hrať. Najprestížnejší zápas La Ligy sa pritom mal uskutočniť už 26. októbra, no po vlne demonštrácií separatistov ho preložili na 18. decembra.



"Môžem potvrdiť, že El Clásico sa bude hrať, znovu ho už neodložíme," uviedol vo štvrtok Bartomeu podľa agentúry DPA. "Je každého zodpovednosťou, aby sa zápas uskutočnil. Žijeme v Katalánsku v komplikovanom období, ale šport tu má svoje miesto. Pripravujeme sa normálne a odkazujeme fanúšikom, aby prišli na štadión aj s rodinami a priateľmi. Spoločne ukážeme Clásico, ktoré je oslavou športu a ľudí. Chceme mier a pokoj."



Demokratické cunami vyzvalo ľudí, aby sa zišli štyri hodiny pred výkopom zápasu na štyroch miestach okolo Camp Nou. "Vo výnimočnej situácii by sme mali konať výnimočne," tvrdia organizátori protestov.