El Clasico v USA rozhodol Raphinha, Barcelona zdolala Real 1:0

Las Vegas 24. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Raphinha rozhodol o triumfe FC Barcelona nad Realom Madrid v rámci prípravného zápasu na turné v USA. Na štadióne Allegiant Stadium, ktorý je domovom tímu NFL Las Vegas Raiders, padol jediný gól zápasu v 27. minúte.



Raphinha pred gólom zachytil nepresnú prihrávku Edera Militaa pozdĺž šestnástky a potom ľavačkou nádherne umiestnil loptu do pravého horného rohu.



El Clasico sa hralo po štvrtý raz mimo Španielska a po druhý raz v USA. V tomto zápase nastúpila v drese Barcelony po prvý raz jej nová posila Robert Lewandowski, ktorého po polčase vystriedal Pierre-Emerick Aubameyang. Poliak mal prvú šancu zápasu, ale v 11. minúte jeho strelu vyrazil na roh brankár Curtois.



V záverečných minútach sa Real zúfalo snažil o vyrovnanie, no Carlovi Ancelottimu chýbala francúzska hviezda Karim Benzema, ktorému klub predĺžil dovolenku a zápas sledoval len z tribúny. Ku svojim spoluhráčom sa pripojil len pár dní pred zápasom v Los Angeles.



Real Madrid odohrá druhý zápas na svojom turné po USA v utorok proti mexickému Cub America na bejzbalovom štadióne Oracle Park v San Franciscu, zatiaľ čo Barcelona sa v ten istý deň postaví proti talianskemu Juventusu Turín v Dallase. Obaja budú hrať znova 30. júla, keď Barcelona nastúpi proti New Yorku Red Bulls a Real Madrid proti Juventusu.