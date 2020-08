EL: Conte po postupe Interu pochválil Eriksena: Pochopil nutnosť zmien

Miláno 6. augusta (TASR) - Futbalisti Interu Miláno potvrdili, že sa dostali do dobrej formy a v stredu vyradili po víťazstve 2:0 v Európskej lige Getafe. Osemfinálový súboj sa hral pre pandémiou koronavírusu výnimočne na jeden zápas na neutrálnej pôde v Gelsenkirchene. Slovenský reprezentant Milan Škriniar ho presedel na lavičke.



"Modro-čierni" zakončili uplynulý víkend Serie A šnúrou ôsmich duelov bez prehry a od majstrovského Juventusu Turín ich napokon delil iba jeden bod. Hráči Getafe, ktorí na súťažné stretnutie nastúpili predtým ešte 19. júla, na súpera vyrukovali s aktívnym napádaním a vypracovali si v úvode viacero šancí. Skóre však otvoril v 33. minúte belgický zakončovateľ Interu Romelu Lukaku. "Vedeli sme, že to bude náročný zápas proti agresívnemu tímu. Obrana vykonala veľmi dobrú prácu a aj my vpredu sme si splnili úlohu. Tím rastie. Musíme si udržať túto mentalitu a túžbu zlepšovať sa," povedal Belgičan podľa oficiálnej stránky Interu.



Getafe mohlo vyrovnať v 76. minúte, no Jorge Molina z pokutového kopu netrafil bránu. Trest prišiel o sedem minút neskôr, poistku na 2:0 pridal Christian Eriksen minútu po svojom príchode na ihrisko. "Tak ako mnohí, aj on potreboval trochu šťastia, aby sa veci obrátili v jeho prospech. Je to skvelý chlapec. Pochopil, že som musel urobiť isté zmeny pre dobro Interu. Posadil som ho na lavičku, napriek tomu dokázal skórovať ihneď po príchode na trávnik, to je dôležité. Zlepšuje sa a to je dobré pre nás," pochválil svojho zverenca tréner Interu Antonio Conte. Jeho tím sa v štvrťfinále stretne s úspešným z duelu Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen, Nemci v prvom zápase vyhrali 3:1.



Španielsky klub zavŕšil nepodarené leto. V La Lige prehralo Getafe štyri z posledných šiestich duelov a po neúspechu s Levante v záverečnom kole (0:1) spadlo až na ôsmu priečku. Po vypadnutí aj v Európskej lige sa tak v budúcej sezóne definitívne nepredstaví v európskej súťaži. Pred vypuknutím pandémie pritom bojovalo aj o Ligu majstrov. "Je to škoda. Výkon tímu však bol fenomenálny, som na hráčov hrdý. Keby sme premenili penaltu, duel by sa vyvíjal inak. Nemôžem však Molinu viniť, to sa stáva," povedal po stretnutí tréner Getafe Jose Bordalas.