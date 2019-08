EURÓPSKA LIGA: Dunajskú Stredu zradila defenzíva

Zverenci Petra Hyballu skončili v druhom predkole aj v predchádzajúcom ročníku, v odvete na štadióne Dinama Minsk vtedy prehrali 1:4.

Atény 2. augusta (TASR) - Futbalistom FC DAC 1904 Dunajská Streda nestačili na postup do tretieho predkola Európskej ligy ani dva strelené góly na súperovom ihrisku. Na pôde gréckeho Atromitosu totiž podľahli 2:3, čo pre nich v súčte s prehrou 1:2 z úvodného stretnutia znamenalo koniec v druhej najprestížnejšej európskej súťaži.



Zverenci Petra Hyballu skončili v druhom predkole aj v predchádzajúcom ročníku, v odvete na štadióne Dinama Minsk vtedy prehrali 1:4. Tentoraz boli bližšie k zvráteniu domáceho neúspechu, Eric Ramirez a kapitán Zsolt Kalmár ich posunuli gól od postupového výsledku. Rozhodujúci zásah Spyrosa Risvanisa v 76. minúte však definitívne zmaril ich nádeje. Slovenský vicemajster doplatil na chyby v obrane. "V prvých pätnástich minútach sme hrali dobre, no potom sme dostali veľmi jednoduchý gól, keď si jeden hráč mohol robiť medzi štyrmi našimi, čo len chcel. Do druhého dejstva nastali nejaké zmeny. Som veľmi hrdý na mojich hráčov za to, čo sme predviedli v druhom polčase. V štyroch zápasoch sme však dostali osem gólov, čo je veľa na postup do tretieho predkola. Som veľmi hrdý na mladý tím, ktorý odovzdal maximum," povedal nemecký kouč na oficiálnej stránke dunajskostredského klubu.



Hyballa musí hľadať v úvode sezóny optimálne zloženie defenzívneho kvarteta. Cez letnú prestávku odišiel Tomáš Huk a po prvom predkole zamieril do Poľska aj ďalší stopér Ľubomír Šatka. V strede obrany sa Hyballa spoľahol na Dominika Kružliaka s Matejom Oravcom, na krajoch dostali v dvojzápase priestor Kristián Koštrna, Eric Davis i Cesar Blackman. "Prvý polčas nebol z našej strany dobrý, dostali sme dva góly a skomplikovali sme si situáciu. V druhom polčase sme sa s tým snažili ešte niečo spraviť. Bolo to však ťažké proti súperovi, ktorý celý súboj dobre bránil a vyrážal do rýchlych kontier, z čoho aj rozhodol. Dokázali sme vyrovnať na 2:2, mali sme tiež ďalšie šance, ale tretí gól dali oni a potom si to už ustrážili. Boli to štyri dobré zápasy v EL, škoda, že nejdeme ďalej. Možno o rok," dodal Kružliak.



Fortunaligista prišiel o možnosť zmerať si sily s Legiou Varšava, ktorá vyradila fínsky tím KuPS Kuopio. "Nebol som spokojný so všetkým, čo sme ukázali, ale najdôležitejší je postup. V prvom polčase sme nedotiahli viaceré dobré príležitosti na tretí gól. V týchto momentoch nám chýbala dostatočná koncentrácia, čo potrebujeme zlepšiť. Povedal som aj hráčom v šatni, že sa vždy treba koncentrovať až do posledného hvizdu rozhodcu. Súper bol v obidvoch zápasoch veľmi nebezpečný a silný. Iba v odvete padlo päť gólov a bol to výborný futbal pre oko diváka," povedal tréner domácich Ioannis Anastasiou.