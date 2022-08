EL: Dnepropetrovsk odohrá domáci zápas play off v Košiciach

Košice 8. augusta (TASR) - Ukrajinský futbalový klub SC Dnipro-1 Dnepropetrovsk odohrá domáci zápas play off Európskej ligy v Košiciach. Klub na oficiálnej stránke informoval, že Košická futbalová aréna bude 18. augusta od 20.00 dejiskom súboja, ktorým Dnipro odštartuje tohtoročné účinkovanie v EL.



Súperom Dnepropetrovsku bude víťaz dvojzápasu 3. predkola medzi cyperským klubom AEK Larnaka a srbským Partizanom Belehrad. V prvom zápase zvíťazila Larnaka 2:1, odveta je na programe vo štvrtok 11. augusta.



SC Dnipro-1 obsadil v uplynulej sezóne ukrajinskej ligy 3. miesto a priamo sa kvalifikoval do play off EL. Po vojenskej invázii Ruska však nemôže hrať domáce zápasy na území Ukrajiny. V prípade neúspechu v play off EL má Dnipro istotu účasti v skupine Európskej konferenčnej ligy (EKL). Podľa ukrajinských médií chce v Košiciach odohrať aj ďalšie tohtosezónne duely v európskych klubových súťažiach.