EL: Emery postúpil do piateho finále: Zaslúžili sme si to

Londýn 7. mája (TASR) - Španielsky futbalový tréner Unai Emery sa po dvoch rokoch opäť prebojoval do finále Európskej ligy UEFA. Bude to už jeho piate v kariére a dostal sa doň na úkor klubu, ktorých ho vo vlaňajšej sezóne vyhodil. Štyridsaťdeväťročný kormidelník následne zasadol na lavičku Villarrealu a vo štvrtok s ním postúpil cez Arsenal Londýn po domácej výhre 2:1 a remíze 0:0 na Emirates Stadium.



Emery vyhral tri finále EL so Sevillou v troch sezónach po sebe (2013/14, 2014/15, 2015/16), no s Arsenalom sa mu to nepodarilo, keď pred dvoma rokmi prehral v londýnskom derby s Chelsea 1:4. Teraz narazí v boji o titul 26. mája v Gdansku na Manchester United, ktorý vyradil AS Rím po domácom triumfe 6:2 a prehre v odvete 2:3. "Spokojnosť, hrdosť, šťastie," odpovedal Emery na otázku, ako sa cíti po úspešnom semifinále. "Teraz musíme ísť do finále a zdolať Manchester."



Pre Villarreal pôjde o finálovú premiéru v súťaži. Trikrát stroskotal v semifinále EL (2004, 2011, 2016) a raz v rovnakej fáze Ligy majstrov (2006). Villarreal zabránil tomu, aby finálové súboje tohtoročnej edície oboch európskych klubových súťaží boli čisto anglickou záležitosťou. O trofej Ligy majstrov zabojujú Chelsea Londýn a Manchester City. "Som veľmi hrdý, pretože vieme, že je to pre nás veľmi dôležité a Arsenal má veľmi dobrý tím. Teraz si chceme vychutnať tento moment a potom sa budeme pripravovať na Manchester. Zaslúžime si hrať finále a predvedieme v ňom náš najlepší výkon. Pobijeme sa o titul," citovala Emeryho agentúra AFP.



Skúsený španielsky tréner sa tak odplatil vedeniu Arsenalu za prepustenie v novembri 2019. Pri svojom prvom návrate na Emirates Stadium vyšiel na ihrisku tak neskoro, že takmer zmeškal úvodný výkop, a podal si ruku s Mikelom Artetom, ktorý ho nahradil na poste trénera "Gunners". Potom už sledoval, ako jeho "žltá ponorka" bez problémov zvládla odvetu. Arsenal sa síce hotoval zmazať jednogólové manko, no do odvety lepšie vstúpil jeho protivník, nebezpečnou strelou sa prezentoval Samuel Chukwueze a po ňom tesne minul z priameho kopu Daniel Parejo. Najväčšie šance domácich mal Pierre-Emerick Aubameyang, ktorý dvakrát trafil do konštrukcie bránky. Emile Smith Rowe vo výbornej možnosti tesne minul. "Artetu prekonal jeho predchodca, čo je trochu zahanbujúce," komentoval semifinále bývalý obranca Arsenalu Martin Keown.



Arsenal tak po vypadnutí pravdepodobne prišiel o šancu prebojovať sa do pohárovej Európy. V lige totiž figuruje až na 9. mieste päť bodov za siedmym Liverpoolom, ktorý odohral o zápas menej. Do konca Premier League odohrá už len štyri zápasy. Ak sa mu nepodarí postúpiť, v budúcej sezóne bude chýbať v európskych pohároch prvýkrát po 26 rokoch. Už na isto nebude hrať ani piatykrát po sebe v Lige majstrov. "Sme zdrvení, skutočne sklamaní. Do poslednej minúty sme skúšali úplne všetko. Myslím si, že sme mali vyhrať tento zápas. Mali sme tri veľké šance, oni ani jednu, ale postúpili," agentúra AP citovala Artetu.



Tréner Arsenalu uviedol, že sa mu z časti rozpadol herný plánu už pred výkopom, keďže si počas rozcvičky zranil sval v stehne Granit Xhaka. Nahradil ho Kieran Tierney, ktorý sa len nedávno vrátil po zranení kolena. "Úplne to zmenilo náš herný plán. Bolo vidieť, že v prvom polčase sme sa trápili s loptou. To, ako sme odštartovali zápas, nebolo vôbec dobré. Nie všetci hráči boli v najlepšej kondícii," dodal.