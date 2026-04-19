EL: Fenerbahce zdolalo vo finále v istanbulskom derby Galatasaray

Zaragoza 19. apríla (TASR) - Basketbalistky Fenerbahce Istanbul sa stali celkovými víťazkami Európskej ligy (Euroligy) v sezóne 2025/2026. Vo finále Final Six turnaja v španielskej Zaragoze zdolali v istanbulskom derby Galatasaray 68:55. Najlepšou strelkyňou víťazného družstva bola belgická krídelníčka Emma Meessemanová, autorka 20 bodov.

Fenerbahce sa vrátilo na európsky ženský trón po ročnej pauze, celkovo je to pre klub tretie euroligové prvenstvo z predchádzajúcich štyroch ročníkov. V súboji o tretie miesto zvíťazila v španielskom súboji domáca Zaragoza nad Gironou 66:63.


Final Six Euroligy žien 2025/2026

finále:

Galatasaray Istanbul - Fenerbahce Istanbul 55:68 (32:27)

najviac bodov: Williamsová 15, Johannesová 12, Kuierová 10 - Meessemanová 20, Rupertová 16, Allemandová 13 (10 asistencií)


o 3. miesto:

Casademont Zaragoza - Spar Girona 66:63 (34:36)

najviac bodov: Leiteová 20, Hempeová 14, Fingallová 12 - Bibbyová 17, Holmová 14 (13 doskokov), Jocytová 9
