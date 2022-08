EL: Ferencváros má na dosah skupinovú fázu,Dnipro-1 musí doháňať manko

odvety play off Európskej ligy, ŠTVRTOK 25. augusta:



18.00 Žalgiris Vilnius - Ludogorec Razgrad /prvý zápas 0:1/



18.00 AEK Larnaka - SC Dnipro-1 /2:1/



18.30 Silkeborg IF - HJK Helsinki /0:1/



19.00 Šeriff Tiraspoľ - Pjunik Jerevan /0:0/



19.00 Sivasspor - Malmö FF /1:3/



19.00 Fenerbahce Istanbul - Austria Viedeň /2:0/



19.00 Omonia Nikózia - KAA Gent /2:0/



21.00 Olympiakos Pireus - Apollon Limassol /1:1/



21.00 Shamrock Rovers - Ferencváros Budapešť /0:4/



21.00 FC Heart of Midlothian - FC Zürich /1:2/



Bratislava 24. augusta (TASR) - Ferencváros Budapešť je pred štvrtkovými odvetami play off futbalovej Európskej ligy najbližšie k postupu do skupinovej fázy. Maďarský šampión, ktorý v 2. predkole Ligy majstrov vyradil Slovan Bratislava, zvíťazil pred týždňom na domácej pôde nad írskym Shamrockom Rovers 4:0.Dva góly si pripísal na konto malijský reprezentant Adam Traore, ďalšie presné zásahy pridali Carlos Auzqui a Eidar Čivič.pochvaľoval si tréner "Fradi" Stanislav Čerčesov.Grécky Olympiakos Pireus, ktorý prešiel cez Slovan v 3. predkole EL, privíta Apollon Limassol. Na pôde súpera uhral remízu 1:1. Veľmi dobrú východiskovú pozíciu majú Fenerbahce Istanbul a Omonia Nikózia. Turci uspeli vo Viedni proti Austrii 2:0, Cyperčania triumfovali rovnakým pomerom na štadióne Gentu. Litovský Žalgiris Vilnius, v ktorom pôsobí aj slovenský legionár Jakub Sylvestr, hostí Ludogorec Razgrad. Bulhari zvíťazili doma 1:0.Ukrajinský SC Dnipro-1 nastúpi na ihrisku AEK Larnaka s imperatívom zvíťaziť. V úvodnom dueli v Košiciach totiž prehral 1:2. Dnipro-1 odohrá na východe Slovenska všetky domáce stretnutia v rámci európskych klubových súťaží. Ide o výsledok Memoranda o spolupráci, ktoré minulý týždeň podpísalo vedenie Košickej futbalovej arény (KFA) a.s. a ukrajinského klubu v dôsledku vojenskej situácie na území Ukrajiny.Všetkých dvadsať klubov má istú účasť v hlavnej fáze európskej súťaže. Neúspešné tímy z play off sa predstavia v skupinách Európskej konferenčnej ligy (EKL).