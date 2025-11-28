< sekcia Šport
EL: Feyenoord nezastavil krízu, Ferencváros ešte neprehral
Škriniar odohral celý domáci duel Fenerbahce s Ferencvárosom a dostal žltú kartu.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam podľahli vo štvrtkovom domácom zápase Európskej ligy Celticu Glasgow 1:3 a zaznamenali štvrtú prehru v súťaži, no zároveň aj štvrtú po sebe celkovo. Nezabránil tomu ani slovenský reprezentant Leo Sauer, ktorý hral do 62. minúty. Z výhry sa netešil ani jeho krajan Milan Škriniar, Fenerbahce Istanbul však získalo aspoň bod za remízu s Ferencvárosom Budapešť 1:1.
Celtic prišiel na štadión De Kuip ako mierny papierový outsider a v 11. minúte už prehrával 0:1 po góle japonského útočníka Ajaseho Uedu. Domáci mali v zápase viac striel (14:7), no ďalší gól nepridali a Celtic ešte do prestávky otočil. Po polhodine vyrovnal Yang Hyun-Jun a tesne pred prestávkou poslal hostí do vedenia Reo Hatate. V závere spečatil výhru Benjamin Nygren. „Myslím si, že tím bol fantastický. Oni dali gól už z prvého útoku, ale potom sme kontrolovali zápas my. Boli sme skvelí, vyhrať v Holandsku na pôde Feyenoordu je fantastické,“ radoval sa tréner Celticu Martin O’Neill. Jeho zverenci zaznamenali druhú výhru v súťaži a so siedmymi bodmi sú na 21. mieste, Feyenoord je s troma až 30.
Domáci kouč a bývalý vynikajúci útočník Robin van Persie v 80. minúte za stavu 1:2 poslal na ihrisko svojho syna Shaqueela, no ani on nedokázal zabrániť prehre. Devätnásťročný útočník si však odkrútil debut v prvom tíme Feyenoordu. „To rozhodnutie som spravil ako tréner, nie ako otec, pretože sme potrebovali streliť gól. Shaqueel ho dokáže dať z akejkoľvek pozície, preto som ho tam poslal,“ vysvetlil svoje rozhodnutie bývalý kanonier Arsenalu a Manchestru United.
Škriniar odohral celý domáci duel Fenerbahce s Ferencvárosom a dostal žltú kartu. Jeho tím vyťažil z celozápasovej dominancie len gól Brazílčana Andersona Taliscu, ktorým v 69. minúte odpovedal na zásah Barnabasa Vargu spred troch minút. V nadstavení videl za nešportové správanie červenú kartu domáci Jhon Duran. Budapeštiansky tím pokračuje v EL vo výborných výkonoch a po troch výhrach a dvoch remízach je na šiestom mieste tabuľky, Fenerbahce má o tri body menej, no je až 20. „Samozrejme, chceli sme vyhrať, ale aj tak som hrdý na našich hráčov. Proti takémuto súperovi nie je ľahké vyrovnať, keď dostanete gól tak neskoro v zápase,“ povedal tréner istanbulského klubu Domenico Tedesco.
