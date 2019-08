EL: Feyenoord remizoval v odvete 3. predkola v Tbilisi a postúpil

Odvety 3. predkola EL UEFA 2019/2020:

HJK Helsinki – FC Riga 2:2 (1:0)

Góly: 5. Forsell, 69. Debelko (vlastný) - 62. a 80. Debelko

/prvý zápas: 1:1, do play off postúpila Riga/



Dinamo Tbilisi – Feyenoord Rotterdam 1:1 (0:0)

Góly: 52. Šengelija – 57. Botteghin

/prvý zápas: 0:4, do play off postúpil Feyenoord/



Bratislava 15. augusta (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam postúpili do play off Európskej ligy UEFA 2019/2020. Vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 3. predkola remizovali na pôde gruzínskeho Dinama Tbilisi 1:1. V prvom stretnutí pred týždňom vyhral Feyenoord doma 4:0.