Frankfurt po 42 rokoch blízko finále, Rangers si proti Lipsku veria

Odvety semifinále Európskej ligy - štvrtok 5. mája, 21.00 SELČ:



Glasgow Rangers - RB Lipsko /prvý zápas 0:1, rozhodca: Artur Dias (Port.), štvrtý rozhodca: Ivan KRUŽLIAK (SR)/

Eintracht Frankfurt - West Ham United /prvý zápas: 2:1, rozhodca: Jesus Gil Manzano (Šp.)/

Bratislava 4. mája (TASR) - Futbalistom Eintrachtu Frankfurt stačí vo štvrtok proti West Hamu United aj nerozhodný výsledok, aby si po 42 rokoch zopakovali finálovú účasť v niektorej z európskych pohárových súťaží. Nemecký tím, ktorý v roku 1980 vyhral už neexistujúci Pohár UEFA, spravil rázny krok smerom k postupu do finále Európskej ligy 2021/2022 ako jeho nástupníckej súťaže po víťazstve 2:1 na ihrisku anglického súpera v úvodnom semifinále. Dobré vyhliadky má aj ďalší bundesligista RB Lipsko, ktorý odcestoval na odvetný duel v glasgowskom Ibrox Parku s jednogólovým náskokom po výhre 1:0 nad Rangers.Veľkú zásluhu na úspešnom ťažení Frankfurtu vo vyraďovacej fáze EL nesie Ansgar Knauff, ktorý prišiel do tímu v januári na hosťovanie z Borussie Dortmund. Dvadsaťročný útočník skóroval vo štvrťfinále do siete FC Barcelona a presadil sa aj pred týždňom proti West Hamu, keď už v 51. sekunde otvoril skóre stretnutia. Eintracht sa v najvyššej nemeckej súťaži trápi, aktuálne v nej ťahá šesťzápasovú šnúru bez víťazstva. V celom meste sa však v týchto dňoch sústredí pozornosť výlučne na EL, účinkovanie v Bundeslige ide do ústrania. "," vyjadril sa tréner Frankfurtu Oliver Glasner.West Ham dokázal pri svojej premiérovej účasti v EL vyradiť rekordného víťaza súťaže FC Sevilla a následne aj Olympique Lyon. Londýnčania sú po domácej prehre v ťažkej pozícii, ale do Nemecka necestovali v porazeneckej nálade. "" povedal stredopoliar Tomáš Souček, ktorého tím prehral tri zápasy za sebou. Cez víkend v Premier League nestačili "kladivári" na Arsenal Londýn (1:2).Lipsko sa doma proti Glasgowu Rangers najmä v prvom polčase herne trápilo. Vykúpil ho až gól španielskeho obrancu Angelina v 85. minúte. Ak by sa "červeným býkom" podarilo prejsť cez škótskeho súpera a uspel by aj Frankfurt, prvýkrát od roku 2013 by sa vo finále na európskej scéne stretli dva nemecké tímy. "," neskrýval optimizmus obranca Rangers Borna Barišič. Jeho tím počas uplynulého víkendu remizoval s odvekým rivalom Celticom 1:1 a pravdepodobne prišiel o šancu obhájiť škótsky majstrovský titul. Duel v Glasgowe povedie ako hlavný rozhodca Portugalec Artur Dias, v pozícii štvrtého arbitra sa predstaví Slovák Ivan Kružliak.Finále EL sa uskutoční v stredu 18. mája na Štadióne Ramona Sancheza Pizjuana v Seville. Víťaz si zabezpečí miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov 2022/2023.