EL: Greif by radšej opäť inkasoval z jedenástky ako taký hlúpy gól

Wolverhampton 8. novembra (TASR) - Chytil jedenástku, predviedol aj ďalšie dôležité zákroky a napriek tomu sa nemohol po záverečnom hvizde príliš radovať. U brankára bratislavského Slovana Dominika Greifa prevažovalo po štvrtkovom stretnutí futbalovej Európskej ligy sklamanie z prehry 0:1 nad spokojnosťou z vlastného výkonu na štadióne Wolverhamptonu Wanderers.



Dvadsaťdvaročný brankár zneškodnil na začiatku druhého polčasu jedenástku Rubena Nevesa. Inkasoval až v nadstavenom čase, keď sa hlavičkou presadil Raul Jimenez, ktorý z jedenástky rozhodol aj prvé vzájomné meranie síl: "Radšej keby sme dostali gól z penalty ako takýto hlúpy po tečovanom centri. To sú také smolné momenty. Vždy je najpodstatnejší výsledok tímu, žiaľ, ten sa nám nepodaril. Samozrejme, pre mňa ako jednotlivca tam boli fajn zákroky, ale zakaždým prevláda smútok, keď je nevydarený výsledok. Škoda toho, no súper predviedol svoju pravú tvár a do ničoho nás nepustil, tlak sa stupňoval..."



Tlak vyústil do momentu v 90.+2 minúte, keď domáci profitovali z práce krídelníka Adamu Traoreho. "Robil nám problémy už prvom zápase, keď nastúpil, teraz hral od začiatku a od úvodu bol výborný. V druhom polčase sme sa ho snažili zdvojovať, aj gól prišiel po tom, ako bol zdvojený. Napriek tomu dokázal odcentrovať, lebo má kvalitu a prvý krok taký rýchly, že center sme stihli iba tečovať a potom lopta letela tak nevyspytateľne, že sme z toho dostali gól," povedal Grief, podľa ktorého bol aj Traoreho výkon dôkazom, že Wolves hrali pred svojimi fanúšikmi na inej úrovni ako na Tehelnom poli: "Opäť sa nemáme za čo hanbiť, robili sme, čo sa dalo, ale fantastickí hráči súpera ukázali, čo v sebe majú. My sme vedeli, že nebudeme favoritom v žiadnom zápase, že potrebujeme k perfektnému výkonu aj trošku šťastia, aby sme získali body. Možno to 'šťastíčko', ktoré sme mali v dvojzápase s PAOK Solún a v prvých dvoch dueloch skupinovej fázy, nás teraz opustilo. Poviem to klišé, stretli sme sa v dvoch súbojoch s obrovskou kvalitou, nič by sme si nemali nahovárať. Siahli sme si na dno, odovzdali sme, čo sa dalo, jednoducho to nevyšlo."



Greif sa realisticky pozerá aj na postupové šance úradujúceho slovenského šampióna v K-skupine. Považuje ich už len za teoretické, no nabáda, aby sa Slovan netešil na záverečné dve vystúpenia o nič menej ako na tie predchádzajúce: "Takéto zápasy sú pre nás sviatky, na úžasnom trávniku, na úžasnom štadióne, v obrovskej atmosfére. Nemyslím si, že sme boli pod nejakým tlakom, o postupe sa hovorilo najmä v okolí. Čakajú na nás dva krásne zápasy, stále si to treba užívať, človek nikdy nevie, či sa ešte dostane do EL. Sú to úžasné skúsenosti a zážitky a netreba si to kaziť negativitou za to, že sa nám to teraz dvakrát nepodarilo."



Vyslaný redaktor TASR ak