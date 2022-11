EL: Hanckov Feyenoord do osemfinále, Hamšíkov Trabzonspor si zahrá EKL

Hráč Trabzonsporu Anastasios Bakasetas (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčom Marekom Hamšíkom počas zápasu 6. kola H-skupiny Európskej ligy vo futbale Trabzonspor AS - Ferencváros Budapešť 3. novembra 2022 v Trabzone. Foto: TASR - AP

Európska liga - skupinová fáza, 6. kolo:



E-skupina:



Šeriff Tiraspoľ - Omonia Nikózia 1:0 (0:0)



Gól: 88. Akanbi







Real Sociedad San Sebastian - Manchester United 0:1 (0:1)



Gól: 17. Garnacho



/M. Dúbravka (Manchester) bol na lavičke náhradníkov/



tabuľka:



1. San Sebastian 6 5 0 1 10:2 15**



2. Manchester United 6 5 0 1 10:3 15*



3. Šeriff Tiraspoľ 6 2 0 4 4:10 6***



4. Omonia 6 0 0 6 3:12 0



F-skupina:



FC Midtjylland - Sturm Graz 2:0 (1:0)



Góly: 15. a 72. Dreyer







Feyenoord Rotterdam - Lazio Rím 1:0 (0:0)



Gól: 64. Gimenez. ČK: 90.+6 Romero (Lazio) po 2. ŽK



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celé stretnutie/



tabuľka:



1. Feyenoord 6 2 2 2 13:9 8**



2. Midtjylland 6 2 2 2 12:8 8*



3. Lazio 6 2 2 2 9:11 8***



4. Sturm Graz 6 2 2 2 4:10 8



G-skupina:



Olympiakos Pireus - FC Nantes 0:2 (0:0)



Góly: 79. Mohamed, 90. Blas







FK Karabach - SC Freiburg 1:1 (0:1)



Góly: 90.+2 Owusu -25. Petersen (z 11 m). ČK: 62. Medina (Karabach)



tabuľka:



1. SC Freiburg 6 4 2 0 13:3 14**



2. Nantes 6 3 0 3 6:11 9*



3. Karabach 6 2 2 2 9:5 8***



4. Olympiakos 6 0 2 4 2:11 2





H-skupina:



Trabzonspor AS - Ferencváros Budapešť 1:0 (1:0)



Gól: 7. Bakasetas



/M. Hamšík (Trabzonspor) hral do 62. min/







AS Monaco - Crvena Zvezda Belehrad 4:1 (2:0)



Góly: 5., 27. a 87. Volland, 50. Rodič (vlastný) – 55. Kanga (z 11 m)



tabuľka:



1. Ferencváros 6 3 1 2 8:9 10**



2. Monaco 6 3 1 2 9:8 10*



3. Trabzonspor 6 3 0 3 11:9 9***



4. Crvena zvezda 6 2 0 4 9:11 6







* - postup do baráže o osemfinále EL



** - postup do osemfinále EL



*** - postup do baráže o EKL

Bratislava 3. novembra (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam so slovenským obrancom Dávidom Hanckom triumfovali vo svojom záverečnom zápase v F-skupine Európskej ligy nad Laziom Rím 1:0 a postúpili do osemfinále z prvého miesta. Turecký Trabzonspor s Marekom Hamšíkom zdolal Ferencváros Budapešť rovnakým výsledkom, no napriek tomu skončil v H-skupine tretí a zahrá si baráž v Európskej konferenčnej lige (EKL).Situácia v "efku" bola zaujímavá až do konca, keďže na prvom mieste mohli skončiť všetci štyria účastníci Lazio, Graz, Feyenoord i Midtjylland. Holandský klub bol pred domácim duelom na treťom mieste, no vďaka víťazstvu sa dostal na prvé a postúpil priamo do osemfinále. Hrdinom duelu bol Santiago Gimenez, ktorý prišiel na ihrisko v 63. minúte a krátko na to strelil víťazný gól. V druhom stretnutí skupiny uspel dánsky Midtjylland nad Grazom 2:0 a poskočil zo štvrtej na druhú pozíciu, zahrá si baráž o osemfinále EL. Talianskemu Laziu patrí konečná 3. pozícia a na jar sa predstaví v play off EKL. Zaujímavosťou je, že všetky štyri tímy majú na svojom konte zhodne po 8 bodov.Turecký Trabzonspor napriek výhre nad Ferencvárosom, ktorý sa stal víťazom H-skupiny, neposkočil z tretej priečky a zahrá si len baráž EKL. Hamšík hral do 62. minúty. Na druhom mieste skončilo Monaco po triumfe nad Crvenou Zvezdou Belehrad 4:1.Manchestester United uspel na ihrisku Real Sociedad San Sebastian 1:0, no napriek tomu obsadil v tabuľke E-skupiny druhé miesto. Slovenský brankár v službách United Martin Dúbravka bol len na lavičke náhradníkov. Real Sociedad mal lepšie skóre a preto si zabezpečil priamu účasť v osemfinále, anglické mužstvo čaká baráž v EL.