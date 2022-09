EL: Hanckov Feyenoord doplatil na katastrofálny úvod

Rím 9. septembra (TASR) - Dávidovi Hanckovi nevyšiel premiérový zápas v drese Feyenoordu Rotterdam na európskej scéne. Tím slovenského obrancu prehral vo štvrtok v Európskej lige na ihrisku Lazia Rím 2:4, keď doplatil na katastrofálny vstup do stretnutia.



Už po necelej polhodine hry viedlo Lazio presvedčivo 3:0 a prakticky rozhodlo o svojom víťazstve. Po štyroch minútach sa presadil Luis Alberto, v 15. minúte pridal ďalší zásah Felipe Anderson a uragán domácich potom zavŕšil Matias Vecino. Uruguajský stredopoliar pridal po zmene strán ďalší gól a na konte mal aj asistenciu. "Je tu skvelá atmosféra a tento tím má veľký potenciál. Chceme sa stále zlepšovať a dúfam, že si výkonmi získam rešpekt fanúšikov," povedal Vecino, ktorý do Lazia prišiel v lete z Interu Miláno.



Feyenoord sa herne spamätal až v druhom polčase a za stavu 0:4 dvoma gólmi aspoň skorigoval skóre. Debakel odvrátil striedajúci Mexičan Santiago Gimenez, ktorý prišiel na ihrisko v 64. minúte a dvakrát sa zapísal do listiny strelcov. Napriek tomu sa na neho po stretnutí hneval kapitán hostí Orkun Kökcü. Gimenez si totiž v 69. minúte bez konzultácie zobral loptu k bielemu bodu a z penalty znížil na 1:4. "Musel som sa ozvať. Máme v šatni zoznam s prvými a druhými hráčmi na penalty, ale on sa napriek tomu sám rozhodol kopať. Myslím si, že je škoda, že si robí veci po svojom. Vie dať gól, v tom problém nie je, mne ide skôr o pravidlá a rešpekt jedného voči druhému," povedal turecký reprezentant pre holandské médiá.



Tréner Feyenoordu Arne Slot nebol absolútne spokojný s výkonom svojich zverencov v prvom polčase, napriek tomu nenechal cez prestávku v šatni priechod emóciám. "Podľa mňa nemá zmysel kričať na hráčov ako zmyslov zbavený debil a za všetko ich kritizovať," vysvetlil Slot s tým, že radšej hľadal konkrétne riešenia na zlepšenie hry. "Povedal som im, že ak nedokážu držať krok so súperom, musia aspoň ukázať svoju kvalitu a hlavne sa nenechať zlomiť. Našťastie to už v druhom polčase bolo z našej strany lepšie."



Pre Feyenoord to bola prvá prehra v sezóne, predtým mali na konte v lige štyri víťazstvá a remízu. Hostí nemohli na Olympijskom štadióne povzbudzovať ich priaznivci, keďže talianske úrady im zakázali vstup po udalostiach z roku 2015, keď poškodili historickú fontánu v centre Ríma a bili sa s políciou.



Ďalší zápas v Európskej lige odohrá Feyenoord na budúci štvrtok proti Sturmu Graz. Rakúsky tím si na úvod skupiny uspel doma proti dánskemu Midtjyllandu 1:0.