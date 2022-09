EL: Hanckov Feyenoord privíta Graz, Tiraspoľ nastúpi na Old Trafforde

Program zápasov 2. kola skupinovej fázy EL - štvrtok 15. septembra (všetky časy sú v SELČ)



A-skupina



21.00 Arsenal Londýn - PSV Eindhoven /ODLOŽENÉ/



21.00 FK Bodö/Glimt - FC Zürich



B-skupina



21.00 FC Dynamo Kyjev - AEK Larnaka



21.00 Stade Rennes - Fenerbahce Istanbul



C-skupina



21.00 Betis Sevilla - Ludogorec Razgrad



21.00 AS Rím - HJK Helsinki



D-skupina



21.00 Royal Union Saint-Gilloise - Malmö FF



21.00 SC Braga - FC Union Berlín



E-skupina



18.45 Šeriff Tiraspoľ - Manchester United



18.45 Real Sociedad San Sebastian - Omonia Nikózia



F-skupina



18.45 FC Midtjylland - Lazio Rím



18.45 Feyenoord Rotterdam - SK Sturm Graz



G-skupina



18.45 Olympiakos Pireus - SC Freiburg



18.45 FK Karabach Agdam - FC Nantes



H-skupina



18.45 Trabzonspor AS - FK Crvena Zvezda Belehrad



18.45 AS Monaco FC - Ferencváros Budapešť

Bratislava 13. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom v tíme nastúpia v 2. kole skupinovej fázy Európskej ligy vo štvrtok v E-skupine na ihrisku Šeriffu Tiraspoľ. Moldavský klub prekvapil vo vlaňajšej D-skupine Ligy majstrov, keď vyhral odvetný duel na pôde Realu Madrid 2:1.Šeriff zvíťazil v prvom zápase tohto ročníka EL nad Omoniou Nikózia 3:0, naopak anglický tím doma nestačil na Real Sociedad San Sebastian tesne 0:1. Martin Dúbravka, ktorý nedávno prišiel do United, ešte nedostal šancu odchytať stretnutie a v predchádzajúcich dvoch zápasoch sedel na lavičke náhradníkov. Víťaz minuloročnej edície Európskej konferenčnej ligy (EKL) AS Rím nastúpi v C-skupine proti HJK Helsinki. Taliani zabojujú o prvé body do tabuľky, keďže stretnutie s Ludogorcom Razgrad im nevyšlo a prehrali 1:2. Feyenoord Rotterdam so slovenským obrancom Dávidom Hanckom privíta na svojom ihrisku v F-skupine Sturm Graz. Pre oba tímy to bude prvá konfrontácia od roku 2000, keď sa spolu stretli v 3. predkole Ligy majstrov. Rakúsky klub vyšiel vtedy z dvojzápasu úspešnejšie a po výsledkoch 2:1 a 1:1 postúpil do hlavnej súťaže.Trabzonspor so stredopoliarom Marekom Hamšíkom nastúpi v H-skupine na domáce stretnutie proti tímu FK Crvena Zvezda Belehrad. Turecký zástupca prehral predošlý duel EL a nedarí sa mu ani v domácej súťaži. Po odohratí šiestich zápasov figuruje s desiatimi bodmi na 8. mieste. V "háčku" sa predstaví aj Ferencváros Budapešť, ktorý vyradil v 2. predkole LM slovenského šampióna Slovan Bratislava. Po úspešnom vstupe do EL si tentokrát zmeria sily s AS Monaco.Zo skupín priamo do osemfinále postúpi len osem víťazov, mužstvá na druhých miestach absolvujú predkolo play off, kde si zahrajú s tretími mužstvami zo skupín Ligy majstrov. Celkový víťaz si zaistí účasť v skupine LM v budúcej sezóne, ak sa medzi elitnú smotánku nedostane cez domácu súťaž.