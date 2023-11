EL: Haraslín skóroval, no Sparta prehrala v Glasgowe s Rangers 1:2

Európska liga - 4. kolo skupinovej fázy:



A-skupina:



West Ham United - Olympiakos Pireus 1:0 (0:0)



Gól: 73. Paqueta







SC Freiburg - TSC Bačka Topola 5:0 (1:0)



Góly: 24. Röhl, 56. Eggestein, 69. Weisshaupt, 80. Adamu, 90.+2. Doan







1. Freiburg 4 3 0 1 12:5 9



2. West Ham 4 3 0 1 7:4 9



3. Olympiakos 4 1 1 2 6:7 4



4. Bačka Topola 4 0 1 3 4:13 1







B-skupina:



AEK Atény - Olympique Marseille 0:2 (0:1)



Góly: 25. Mbemba, 90.+3. Sarr







Ajax Amsterdam - Brighton & Hove Albion 0:2 (0:1)



Góly: 15. Fati, 53. Adingra







1. Marseille 4 2 2 0 10:6 8



2. Brighton 4 2 1 1 8:5 7



3. AEK Atény 4 1 1 2 5:7 4



4. Ajax 4 0 2 2 4:8 2







C-skupina:



Betis Sevilla - Aris Limassol 4:1 (1:0)



Góly: 34. Borja Iglesias, 64. Ruibal, 79. Roca, 90+4. Ezzalzouli - 84. Kokorin



/J. Szöke (Aris) odohral celý duel/







Glasgow Rangers - Sparta Praha 2:1 (2:0)



Góly: 12. Danilo Pereira, 20. Cantwell - 77. HARASLÍN



/L. Haraslín nastúpil v 59. min, J. Surovčík (obaja Sparta) sedel na lavičke/







1. Betis 4 3 0 1 7:3 9



2. Rangers 4 2 1 1 4:3 7



3. Sparta 4 1 1 2 5:6 4



4. Aris 4 1 0 3 5:9 3







D-skupina:



Atalanta Bergamo - Sturm Graz 1:0 (0:0)



Gól: 50. Djimsiti







Sporting Lisabon - Raków Čenstochová 2:1 (1:0)



Góly: 14. a 52. Pedro Gonçalves (oba z 11 m) - 71. Rundič, ČK: 12. Racovitan (Čenstochová)







1. Atalanta 4 3 1 0 7:3 10



2. Sporting 4 2 1 1 6:5 7



3. Sturm 4 1 1 2 4:5 4



4. Čenstochová 4 0 1 3 2:6 1







E-skupina:



LASK Linz - Royal Union Saint-Gilloise 3:0 (2:0)



Góly: 25. Horvath (z 11 m), 45.+4. Talovierov, 77. Zulj







FC Toulouse - FC Liverpool 3:2 (1:0)



Góly: 36. Dönnum, 58. Dallinga, 76. Magri - 74. Casseres (vlastný), 89. Diogo Jota







1. Liverpool 4 3 0 1 12:5 9



2. Toulouse 4 2 1 1 6:8 7



2. S. Gilloise 4 1 1 2 3:7 4



4. Linz 4 1 0 3 5:6 3







F-skupina:



Stade Rennes - Panathinaikos Atény 3:1 (1:1)



Góly: 9. Rieder, 65. Salah, 70. Blas (z 11 m) - 34. Joannidis (z 11 m), ČK: Belocian (Rennes)







Maccabi Haifa - FC Villarreal 1:2 (1:0)



Góly: 30. Seck - 82. Baena, 86. Sörloth







1. Rennes 4 3 0 1 8:3 9



2. Villarreal 3 2 0 1 3:3 6



3. Panathinaikos 4 1 1 2 4:5 4



4. Mac. Haifa 3 0 1 2 1:5 1







G-skupina:



Servette Ženeva - Šeriff Tiraspoľ 2:1 (0:1)



Góly: 84. Rouiller, 90.+3. Bedia (z 11 m) - 12. Severin (vlastný), ČK: 90.+1. Zohouri, 90+8. Kiki (obaja Tiraspoľ) obaja po 2. ŽK







Slavia Praha - AS Rím 2:0 (0:0)



Góly: 50. Jurečka, 74. Masopust



/Jakub Hromada nastúpil v 90.+5. min, Michal Tomič (obaja Slavia) sedel na lavičke/







1. Slavia 4 3 0 1 10:2 9



2. AS Rím 4 3 0 1 8:3 9



3. Ženeva 4 1 1 2 3:8 4



4. Tiraspoľ 4 0 1 3 3:11 1







H-skupina:



BK Häcken - Molde FK 1:3 (0:2)



Góly: 65. Hrstič - 24. a 86. Eriksen, 16. Gulbrandsen







Karabach Agdam - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)



Gól: 90+4. Boniface (z 11 m)







1. Leverkusen 4 4 0 0 12:2 12



2. Molde 4 2 0 2 9:5 6



3. Karabach 4 2 0 2 3:6 6



4. Häcken 4 0 0 4 2:13 0

Bratislava 9. novembra (TASR) - Futbalisti Atalanty Bergamo postúpili do vyraďovacej fázy Európskej ligy. V stretnutí 4. kola zdolali Sturm Graz 1:0. O jediný gól duelu sa postaral v 50. minúte duelu Berat Djimsiti. V drese Sparty Praha skóroval slovenský reprezentant Lukáš Haraslín, no po príchode zo striedačky iba znížil na pôde Glasgowa Rangers v 77. minúte na 1:2 a v ďalšom priebehu už gól nepadol.Vo štvrtok si postup zaistili aj hráči Bayeru Leverkusen, ktorí ako jediní zostávajú v súťaži naďalej bez straty bodu. V stretnutí H-skupiny zvíťazili na ihrisku Karabachu Agdam 1:0 gólom v 90.+4. minúte z pokutového kopu, ktorý premenil nigérijský útočník Victor Boniface.O stopercentnú bilanciu prišli FC Liverpool i AS Rím. Liverpool prehral na trávniku FC Toulouse 2:3 a AS Rím neuspel v Prahe so Slaviou 0:2 v G-skupine.Liverpoolčania prehrávali po hodine hry 0:2, keď sa za aktuálne 14. tím Ligue 1 trafili Aron Dönnum a Thijs Dallinga. V 74. minúte sa "The Reds" vrátili do zápasu po vlastnom góle Cristiana Casseresa, no už o dve minúty vrátil francúzskemu mužstvu dvojgólový náskok Frank Magri. Ani gól Dioga Jotu v 89. minúte, nedlho po príchode na ihrisko, nič nezmenil na tom, že tri body získal Toulouse a posunul sa na postupovú 2. priečku.Slavia rozhodla o svojom triumfe po zmene strán. Skóre otvoril v 50. min Václav Jurečka, ktorého dokázal ideálne nájsť pred bránou v preplnenej šestnástke Mojmír Chytil. Ten sa dostal k lopte po zákroku brankára Mileho Svilara. Druhýkrát rozvlnil sieť Lukáš Masopust, ktorý zamieril v 74. minúte spoza šestnástky presne k žrdi. Jakub Hromada sa dostal na ihrisko v úplnom závere, ďalší zo Slovákov Michal Tomič sedel na lavičke. "Zošívaní" sa bodovo dotiahli na Rimanov a obe mužstvá smerujú za postupom.Sparta ťahala v Glasgowe proti Rangers za kratší koniec už od úvodu a znížila si vyhliadky na postup. Danilo otvoril skóre v 12. minúte, keď sa nechal obrať o loptu pred vlastnou bránou James Gomez. V 20. minúte prekonal obranu hostí aj Todd Cantwell. Haraslín prišiel na trávnik v 59. min a presadil sa po spätnej prihrávke do šestnástky od Angela Preciada. Druhý zo Slovákov Jakub Surovčík sedel na lavičke.V druhom stretnutí C-skupiny vyhral Betis Sevilla doma nad Arisom Limassol 4:1 a vedie tabuľku s 9 bodmi o dva body pred Rangers, Sparta na 3. priečke zaostáva o ďalšie tri. Za Aris odohral celé stretnutie slovenský defenzívny stredopoliar Július Szöke.Ajax Amsterdam pokračuje v nepresvedčivých výkonoch v tejto sezóne, body nezískal ani doma s Brightonom (0:2) a vo vyrovnanej B-skupine mu patrí posledná priečka s dvoma bodmi. Účastník Premier League ich má sedem. Do čela skupiny sa posunul Olympique Marseille, ktorý zvíťazil na pôde AEK Atény 2:0.