EL: Haraslín skóroval proti Dinamu, Sparta prešla do skupiny

odvety play off EL:



FC Zorja Luhansk - Slavia Praha 2:1 (2:0)



Góly: 33. Alefirenko, 41. Anťuch - 83. Jurásek



/I. Schranz hral do 73. min., M. Tomič nastúpil v 81. min, J. Hromada (všetci Slavia) bol na lavičke náhradníkov/



/prvý zápas 0:2, postúpila Slavia Praha/







Sparta Praha - Dinamo Záhreb 4:1 (2:0)



Góly: 2. HARASLÍN, 24. Sörensen, 67. Panák, 87. Olatunji - 71. Baturina



/L. Haraslín (Sparta) hral do 63. min + gól/



/prvý zápas 1:3, postúpila Sparta Praha/







Šeriff Tiraspoľ - KÍ Klaksvík 2:1 (1:1)



Góly: 16. Luvannor (z 11 m), 74. Zohouri - 34. Kassi



/prvý zápas 1:1, postúpil Šeriff Tiraspoľ/







Karabach Agdam – NK Olimpija Ľubľana 1:1 (1:1)



Góly: 24. Bajramov (z 11 m) - 36. Pinto



/prvý zápas 2:0, postúpil Karabach Agdam/





Ajax Amsterdam – Ludogorec Razgrad 0:1 (0:0)



Gól: 62. Tissera



/prvý zápas 4:1, postúpil Ajax Amsterdam/







FK Čukarički – Olympiakos Pireus 0:3 (0:2)



Góly: 34. Masuras, 45.+1 Biel, 53. Retsos



/prvý zápas 1:3, postúpil Olympiakos Pireus/





Bratislava 31. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín prispel gólom k postupu Sparty Praha do skupinovej fázy Európskej ligy. Český majster dokázal zmazať manko 1:3 zo Záhrebu, v odvete play off zdolal Dinamo na Letnej 4:1.Haraslín poslal Spartu do vedenia už v 3. minúte. Domáci vybojovali loptu na útočnej polovici, Panák prihral na kraj vápna slovenskému krídelníkovi, ten si zasekol obrancu a skóroval k vzdialenejšej žrdi. Naštartoval tým svoje mužstvo, ktoré proti chorvátskemu šampiónovi predviedlo skvelý obrat.Z postupu sa teší aj ďalší pražský klub Slavia. Po domácom víťazstve 2:0 uhrali zverenci Jindřicha Trpišovského v odvete postupovú prehru 1:2. V drese hostí nastúpili Ivan Schranz a Michal Tomič, tretí Slovák Jakub Hromada bol na lavičke náhradníkov.Karabach Agdam vyradil Olimpiju Ľubľana. Hráči azerbajdžanského tímu po minulotýždňovom triumfe 2:0 na ihrisku slovinského súpera remizovali v domácej odvete 1:1.