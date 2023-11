EL: Haraslín zariadil triumf Sparty, postup West Hamu i Brightonu

5. kolo skupinovej fázy Európskej ligy 2023/2024:



A-skupina:



SC Freiburg - Olympiakos Pireus 5:0 (4:0)



Góly: 3., 8. a 36. Gregoritsch, 42. Sildillia, 77. Doan







TSC Bačka Topola - West Ham United 0:1 (0:0)



Gól: 89. Souček



tabuľka:



1. West Ham 5 4 0 1 8:4 12*



2. Freiburg 5 4 0 1 17:5 12*



3. Olympiakos 5 1 1 3 6:12 4



4. Bačka Topola 5 0 1 4 4:14 1



*-postup do play off EL







B-skupina:



AEK Atény - Brighton & Hove Albion 0:1 (0:0)



Góly: 55. Joao Pedro (z 11 m), ČK: 65. Gacinovič (AEK)







C-skupina:



Sparta Praha - Betis Sevilla 1:0 (0:0)



Gól: 54. HARASLÍN



/L. Haraslín (Sparta) dal v 54. min gól, hral do 74. min/







D-skupina:



Atalanta Bergamo - Sporting Lisabon 1:1 (1:0)



Góly: 23. Scamacca – 56. Edwards







Sturm Graz - Raków Čenstochová 0:1 (0:0)



Gól: 81. Yeboah





tabuľka:



1. Atalanta 5 3 2 0 8:4 11*



2. Sporting 5 2 2 1 7:6 8*



3. Sturm Graz 5 1 1 3 4:6 4



4. Raków Čenstochová 5 1 1 3 3:6 4



*-postup do play off EL





F-skupina:



Maccabi Haifa - Stade Rennes 0:3 (0:1)



Góly: 29. Terrier, 47. Gouiri, 90.+3 Rieder

Bratislava 30. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín zariadil vo štvrtok gólom víťazstvo Sparty Praha nad Betisom Sevilla 1:0, ktorým český majster oživil nádej na postup do vyraďovacej časti Európskej ligy. Vo štvrtkových zápasoch 5. kola skupinovej fázy si postup do jarnej fázy súťaže definitívne zabezpečili West Ham United, FC Freiburg, Stade Rennes, Sporting Lisabon i Brighton & Hove Albion.Haraslín nastúpil v základnej zostave Sparty a v 54. minúte sa postaral o jediný gól duelu s lídrom C-skupiny Betisom. Po prihrávke Lukáša Kuchtu si na hranici pokutového územia pripravil loptu na pravačku a zo svojej typickej pozície namieril presne k vzdialenejšej žrdi. Slovenský reprezentant patril medzi najaktívnejších hráčov zápasu, hral do 74. minúty. "Rudí" oživili nádej na postup do jarnej časti EL. V tabuľke zaostávajú za Betisom o dva body a patrí im priebežné tretie miesto, ktoré by znamenalo účasť v play off Európskej konferenčnej ligy. Na konte majú sedem bodov, rovnako ako druhý Glasgow Rangers, s ktorým majú horšie vzájomné zápasy. Škótsky klub čakal vo štvrtok o 21.00 SEČ ešte domáci duel s Arisom Limassol.V A-skupine majú isté prvé dve priečky West Ham a Freiburg. Účastník anglickej Premier League a minuloročný víťaz Európskej konferenčnej ligy spečatil postup do play off EL víťazstvom 1:0 na pôde Bačky Topola, o ktorom rozhodol v 89. minúte český stredopoliar Tomáš Souček. V druhom zápase skupiny Freiburg rozdrvil Olympiakos Pireus 5:0. Nemecký bundesligista položil základ víťazstva už v prvom polčase, v ktorom si vybudoval štvorgólový náskok vďaka čistému hetriku rakúskeho útočníka Michaela Gregoritscha.V B-skupine si zaistil postup Brighton, ktorý triumfoval na ihrisku AEK Atény 1:0 gólom Joaa Pedra z pokutového kopu. V "déčku" sa k istej postupujúcej Atalante Bergamo pridal Sporting Lisabon, ktorý uhral na pôde účastníka talianskej Serie A remízu 1:1. Atalanta už má isté aj prvenstvo v tabuľke a postup priamo do osemfinále EL.Hráči Rennes vyhrali na neutrálnej pôde v Budapešti nad Maccabi Haifa 3:0 a v "efku" už tiež nemôžu skončiť horšie ako na druhej priečke.