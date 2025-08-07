Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Šport

EL: HNK Rijeka prehrala so Shelbourne FC 1:2 v 1. zápase 3. predkola

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Odvety sú na programe na budúci týždeň.

Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Futbalisti KuPS Kuopio zvíťazili v stredajšom úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej ligy na pôde lotyšského RFS Riga 2:1. Írsky Shelbourne FC uspel na ihrisku HNK Rijeka 2:1. Odvety sú na programe na budúci týždeň.



Prvý zápas 3. predkola Európskej ligy - výsledok:

RFS Riga - KuPS Kuopio 1:2 (0:2)



HNK Rijeka – Shelbourne FC 1:2 (0:0)
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely