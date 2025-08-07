< sekcia Šport
EL: HNK Rijeka prehrala so Shelbourne FC 1:2 v 1. zápase 3. predkola
Odvety sú na programe na budúci týždeň.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Futbalisti KuPS Kuopio zvíťazili v stredajšom úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej ligy na pôde lotyšského RFS Riga 2:1. Írsky Shelbourne FC uspel na ihrisku HNK Rijeka 2:1. Odvety sú na programe na budúci týždeň.
Prvý zápas 3. predkola Európskej ligy - výsledok:
RFS Riga - KuPS Kuopio 1:2 (0:2)
HNK Rijeka – Shelbourne FC 1:2 (0:0)
