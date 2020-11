EL: Hoffenheim a Liberec majú pred duelom problémy s COVID-19

Sinsheim 4. novembra (TASR) - Futbalisti TSG Hoffenheim a najmä Slovana Liberec majú pred štvrtkovým vzájomným zápasom Európskej ligy problémy s koronavírusom. Z obvyklej základnej zostavy zostali hosťom zdraví iba piati hráči, do Nemecka cestoval z trénerského štábu jedine hlavný kouč Pavel Hoftych.



V Česku sa mená nakazených nezverejňujú, vie sa však, že Liberec nebude mať k dispozícii brankársku jednotku Filipa Nguyena, ktorý pozitívny test osobne potvrdil na sociálnej sieti. "Je to atypická situácia, ale taká je doba. Postretlo to viacero tímov. Manažment musí tvrdo pracovať, aby dotiahol veci s Európskou futbalovou úniou, museli sme otvoriť súpisku. Cestujú s nami aj niektorí chlapci z 'béčka', ktorí s nami vôbec netrénovali," povedal Hoftych pre portál idnes.cz.







Liberec, kde pôsobia aj Slováci Martin Koscelník, Jakub Hromada a Lukáš Csáno, má po dvoch kolách L-skupiny na konte tri body za výhru 1:0 v Gente, pred týždňom utrpel debakel 1:5 na ihrisku Crvenej zvezdy Belehrad.



Kompletný káder nebude mať k dispozícii ani domáci Hoffenheim, ktorému naďalej chýbajú Andrej Kramarič, Kasim Adams a Pavel Kadeřábek. Trojica minulý týždeň opustila karanténu po pozitívnych testoch na ochorenie COVID-19. "Zatiaľ s nimi nerátame, chceme byť opatrní," citovala kouča Sebastian Hoenessa agentúra DPA. Zranenia vyradili Stefana Poscha a Dennisa Geigera.