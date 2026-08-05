< sekcia Šport
EL: Hradec so Slovákmi v tíme chce prekvapiť proti Besiktasu
Futbalisti FC Hradec Králové s tromi Slovákmi na súpiske chcú naďalej žiť svoj európsky sen.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Futbalisti FC Hradec Králové s tromi Slovákmi na súpiske chcú naďalej žiť svoj európsky sen. V 3. predkole Európskej ligy ich čaká Besiktas Istanbul a slávny turecký klub privítajú v prvom zápase už vo štvrtok.
„Votroci“ prežívajú vydarený úvod sezóny 2026/27. Súboj s Besiktasom si vybojovali postupom cez Tromsö, ktoré zdolali 1:0 v Nórsku a 3:1 na domácom štadióne. V českej lige zvíťazili 2:1 nad Pardubicami a v nedeľu remizovali 0:0 proti Bohemians v Prahe. Uplynulý ligový duel bol jediný v prebiehajúcom ročníku, v ktorom nefiguroval v základnej zostave 25-ročný slovenský obranca Jakub Uhrinčať, keď naskočil z lavičky. V predošlých troch stretnutiach absolvoval plnú porciu zápasových minút. Do všetkých štyroch zápasov nastúpil aj 28-ročný stredopoliar Samuel Dancák, z toho dvakrát v základnej zostave. Juraj Chvátal sa dlhodobo zotavuje zo zranenia.
Besiktas v uplynulej sezóne tureckej Super Lig obsadil štvrtú priečku. Do 3. predkola EL sa prebojoval cez FC Midtjylland, ktorý zdolal v Istanbule 1:0 a v Dánsku 2:0, pričom v oboch prípadoch dohrával duel v početnej prevahe po vylúčení na strane súpera. V kádri Besiktasu figuruje aj český krídelník Václav Černý. Hradec Králové privíta Besiktas vo štvrtok o 19.00 h.
Brankár českého tímu Adam Zadražil po uplynulom ligovom zápase na tlačovej konferencii smerom k prvému duelu 3. predkola EL uviedol: „Asi je pre nás lepšie, že prvý zápas s takýmto súperom hráme doma. Nemusíme sa rozprávať o kvalite Besiktasu. Ak uhráme dobrý výsledok doma, do odvety tam sa nám pôjde lepšie, ako keby sa nám nepodaril prvý zápas u nich a oni by sem prišli na prakticky rozhodnutý zápas. Tešíme sa na ten duel, bude náročný, ale pre celé mesto aj klub to bude sviatok. Už sa nám podarilo prekvapiť v Európe raz, tak prečo by sa nám to nemohlo podariť opäť?“
V 3. predkole účinkuje aj Benfica Lisabon, elitný portugalský klub bude po postupe cez švajčiarsky St. Gallen čeliť škótskemu vicemajstrovi Heart of Midlothian, ktorý v 2. predkole Ligy majstrov nestačil na rakúsky Sturm Graz. Slávnejší škótsky klub Glasgow Rangers čaká dvojzápas proti poľskej Jagiellonii Bialystok. Rakúsky Salzburg a cyperský Pafos budú bojovať o to, kto sa v play off stretne so zdolaným z dvojice ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby.
„Votroci“ prežívajú vydarený úvod sezóny 2026/27. Súboj s Besiktasom si vybojovali postupom cez Tromsö, ktoré zdolali 1:0 v Nórsku a 3:1 na domácom štadióne. V českej lige zvíťazili 2:1 nad Pardubicami a v nedeľu remizovali 0:0 proti Bohemians v Prahe. Uplynulý ligový duel bol jediný v prebiehajúcom ročníku, v ktorom nefiguroval v základnej zostave 25-ročný slovenský obranca Jakub Uhrinčať, keď naskočil z lavičky. V predošlých troch stretnutiach absolvoval plnú porciu zápasových minút. Do všetkých štyroch zápasov nastúpil aj 28-ročný stredopoliar Samuel Dancák, z toho dvakrát v základnej zostave. Juraj Chvátal sa dlhodobo zotavuje zo zranenia.
Besiktas v uplynulej sezóne tureckej Super Lig obsadil štvrtú priečku. Do 3. predkola EL sa prebojoval cez FC Midtjylland, ktorý zdolal v Istanbule 1:0 a v Dánsku 2:0, pričom v oboch prípadoch dohrával duel v početnej prevahe po vylúčení na strane súpera. V kádri Besiktasu figuruje aj český krídelník Václav Černý. Hradec Králové privíta Besiktas vo štvrtok o 19.00 h.
Brankár českého tímu Adam Zadražil po uplynulom ligovom zápase na tlačovej konferencii smerom k prvému duelu 3. predkola EL uviedol: „Asi je pre nás lepšie, že prvý zápas s takýmto súperom hráme doma. Nemusíme sa rozprávať o kvalite Besiktasu. Ak uhráme dobrý výsledok doma, do odvety tam sa nám pôjde lepšie, ako keby sa nám nepodaril prvý zápas u nich a oni by sem prišli na prakticky rozhodnutý zápas. Tešíme sa na ten duel, bude náročný, ale pre celé mesto aj klub to bude sviatok. Už sa nám podarilo prekvapiť v Európe raz, tak prečo by sa nám to nemohlo podariť opäť?“
V 3. predkole účinkuje aj Benfica Lisabon, elitný portugalský klub bude po postupe cez švajčiarsky St. Gallen čeliť škótskemu vicemajstrovi Heart of Midlothian, ktorý v 2. predkole Ligy majstrov nestačil na rakúsky Sturm Graz. Slávnejší škótsky klub Glasgow Rangers čaká dvojzápas proti poľskej Jagiellonii Bialystok. Rakúsky Salzburg a cyperský Pafos budú bojovať o to, kto sa v play off stretne so zdolaným z dvojice ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby.
prvé zápasy 3. predkola Európskej ligy
štvrtok 6. augusta:
17.00 KuPS Kuopio - Universitatea Craiova
18.00 Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers
18.00 Maccabi Tel Aviv - PFC CSKA Sofia
19.00 FC Hradec Králové - Besiktas Istanbul
19.00 KKS Lech Poznaň - KÍ Klaksvík
19.00 Lincoln Red Imps - Omonia Nikózia
19.00 FC Salzburg - FC Pafos
19.45 PAOK Solún - RSC Anderlecht Brusel
20.00 FC Thun - Víkingur Reykjavík
21.00 Benfica Lisabon - Heart of Midlothian
štvrtok 6. augusta:
17.00 KuPS Kuopio - Universitatea Craiova
18.00 Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers
18.00 Maccabi Tel Aviv - PFC CSKA Sofia
19.00 FC Hradec Králové - Besiktas Istanbul
19.00 KKS Lech Poznaň - KÍ Klaksvík
19.00 Lincoln Red Imps - Omonia Nikózia
19.00 FC Salzburg - FC Pafos
19.45 PAOK Solún - RSC Anderlecht Brusel
20.00 FC Thun - Víkingur Reykjavík
21.00 Benfica Lisabon - Heart of Midlothian