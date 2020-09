EL: Jabloncu búrlivá atmosféra chýbať nebude

Dunajská Streda 16. septembra (TASR) - Na prvú konfrontáciu so slovenským mužstvom v pohárovej Európe sa v českom klube FK Jablonec tešia. Pred štvrtkovým zápasom 2. predkola Európskej ligy UEFA 2020/2021 v Dunajskej Strede to potvrdil tréner Petr Rada.



Kým dunajskostredský tréner Bernd Storck sa vyslovil, že favoritom zápasu je Jablonec, jeho kolega bol opatrnejší. „Tréner vždy povie, že súper je favoritom. Dunajská Streda je v tabuľke pred Slovanom, v lige ešte nestratila bod. Cítime kvalitu súpera, ale chceli by sme uspieť. Je to kvalitný súper, má plný počet bodov. Našťastie, domácim bude chýbať búrlivé prostredie. my sa na zápas tešíme," uviedol Rada, ktorý má súpera dobre zmapovaného: "Vieme, že krajní obrancovia sú ofenzívni. Ramirez naposledy strelil aj gól, hral v minulosti aj v Karvinej, takže máme o ňom informácie. Ale sú tam aj ďalší hráči ako Kružliak, Schäfer. Majú nemeckého trénera, ktorý pôsobil pri maďarskej reprezentácií, mužstvo má nemeckú tvár. Tím je veľmi ofenzívne, Kalmár je nebezpečný dopredu. Ofenzíva je ich silnou zbraňou."



Hrá sa na jeden zápas, podľa bývalého reprezentačného trénera ČR sú šance pre oboch rovnaké. „Keď hráte takéto zápasy Európskej ligy na jeden zápas vonku, vždy je to hendikep. Žiadny druhý zápas už neplatí, buď sa to podarí alebo nie. Ale o pravidlách sa vedelo dopredu. Musíme to akceptovať. Výhodou je, že sa hrá bez divákov. Šance sú 50 na 50."



Mužstvo Dunajskej Stredy pozná aj kapitán Tomáš Hübschman, podľa ktorého pre Jablonec bude lepšie, že nebude búrlivá kulisa: "Sú momentálne na prvom mieste tabuľky, videli sme niekoľko ich zápasov. Ústrednou postavou je Kalmár, ale aj Davis a Ramirez. Je to mladý tím poskladaný z cudzincov. Pre nás je to lepšie, že sa hrá bez divákov, lebo by tu bola naozaj búrlivá atmosféra," zamyslel sa 39-ročný líder tímu, ktorý je plný odhodlania: "V kabíne nie je nervozita. Všetci si pamätáme kvalifikáciu z minulej sezóny. Je tu odhodlanie, cieľ, aby sme sa dostali ďalej, ale pred nami je kvalitný súper. Musíme to zvládnuť."