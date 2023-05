EL: Juventus v závere zachránil remízu, AS Rím zdolal Leverkusen 1:0

úvodné zápasy semifinále Európskej ligy:



AS Rím - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)



Gól: 64. Bove. Rozhodoval: Oliver (Angl.), ŽK: Mancini, Abraham, Spinazzola - Andrich, Diaby, Tah







Juventus Turín - FC Sevilla 1:1 (0:1)



Góly: 90.+7 Gatti - 26. En Nesyri. Rozhodoval: Siebert (Nem.), ŽK: Rabiot, Locatelli, Chiesa - Rakitič, Gil, Bade, Lamela



Bratislava 12. mája (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín remizovali v prvom zápase semifinále Európskej ligy na svojom ihrisku s FC Sevilla 1:1, keď vyrovnali v siedmej minúte nadstavenia. Úradujúci víťaz Európskej konferenčnej ligy AS Rím doma zdolal Bayer Leverkusen 1:0. Odvety sú na programe o týždeň 18. mája.Šesťnásobný víťaz súťaže zo Sevilly sa v úvode spoliehal na defenzívu a odolal počiatočnému tlaku súpera. Postupne bol vpredu aktívnejší a v 26. minúte sa ujal vedenia. Po pravej strane vbehol do šestnástky Lucas Ocampos, krížnym pasom do rozhodenej obrany domácich našiel Youssefa En-Nesyriho a ten poslal loptu do protipohybu brankára. Hostia boli nebezpečnejší, vyložené šance už síce neprišli, ale na súperovu bránku poslali v prvej polovici päť striel, kým domáci ani jednu. Sevilla hrala po prestávke takticky a ani v ďalšom priebehu Turínčanov do ničoho nepúšťala. Juventus si vypracoval jednu lepšiu možnosť, no Dušan Vlahovič v šestnástke na loptu nedosiahol. Domáci však v závere pridali, neustále sa snažili o vyrovnanie a dožadovali sa aj penalty, no rozhodca nezapískal. Ich tlak však v siedmej minúte nadstavenia vyústil do vyrovnávajúceho gólu. V poslednej akcii duelu sa po rohu lopta po dvoch hlavičkách dostala na čiare až k Federicovi Gattimu a ten zariadil priaznivejší výsledok pre Juventus pred odvetou v Seville.V Ríme boli hostia blízko gólu už v prvej minúte, keď Piero Hincapie našiel v šestnástke voľného Roberta Andricha, no ten namieril len do stredu brány. V 7. minúte prišla ďalšia veľká možnosť, ale Florian Wirtz trafil vedľa ľavej žrde. Potom to bola na Olympijskom štadióne veľká taktická bitka a jedinú prvopolčasovú šancu domácich po hlavičke Rogera Ibaneza vyrazil brankár Lukáš Hrádecký. Ani jeden tím nechcel riskovať, AS vôbec, čo fanúšikovia odmenili veľkým piskotom. Ten sa však zmenil na radosť v 63. minúte, keď po prečíslení Hrádecký vyrazil strelu Tammyho Abrahama len pred seba a Edoardo Bove pohotovou dorážkou otvoril skóre. Ten istý hráč mohol o štyri minúty neskôr pridať druhý gól, no tentokrát mu dorážka po strele Andreu Belottiho nevyšla. V závere mohol vyrovnať Jeremie Frimpong, ale jeho strelu zastavil jeden z obrancov.