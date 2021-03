EL: Kolář má zlomenú čelovú kosť, Trpišovský: Vyzeralo to hrôzostrašne

Glasgow 19. marca (TASR) – Brankár Slavie Praha Ondřej Kolář si z osemfinálovej odvety futbalovej Európskej ligy na ihrisku Glasgowa Rangers odniesol zlomeninu čelovej kosti. Český majster zvíťazil 2:0 a po remíze 1:1 z prvého duelu postúpil do štvrťfinále.



Kolář vybehol v 60. minúte proti dlhej lopte za obranu. Bližšie k nej však mal striedajúci Kemar Roofe, ktorý ju vo vzduchu dokázal spracovať, no vzápätí trafil brankára Slavie štupľami kopačky rovno do tváre. "Bola to katastrofa. Z opakovaného záznamu to vyzeralo naozaj hrôzostrašne," povedal po stretnutí tréner hostí Jindřich Trpišovský. Kolář opustil ihrisko na nosidlách a po červenej karte z neho predčasne zišiel aj Roofe.



Výprava Slavie mala priletieť do Prahy v piatok okolo 14.00 h. Kolář zamieri ihneď z letiska do Ústrednej vojenskej nemocnice.