Kouč Slovana Milanič pred Kuopiom: Tlak je silný, musíme ho využiť

Kuopio 16. septembra (TASR) - Tréner futbalistov Slovana Bratislava Darko Milanič krátko pred štvrtkovým duelom 2. predkola Európskej ligy UEFA vo fínskom Kuopiu potvrdil, že zdravotný stav kádra slovenského majstra limitovať nebude. Podobne ako umelý povrch na štadióne, ktorý nedávno prešiel výmenou a je v kvalitnom stave.



V stredu večer v čase výkopu stretnutia (17.30 SELČ) si "belasí" zatrénovali v Savon Sanomat Aréne s kapacitou 5000 divákov. Hoci tá bude prázdna, keďže sa hrá bez divákov. "V tréningu sme obsiahli mix vecí. Dôležité je, aby si hráči zvykli na umelú trávu a podmienky. Venovali sme sa aj veciam, ktoré potrebujeme v súvislosti so zajtrajším zápasom a taktickej stránke. Všetko v dynamike, pretože očakávame, že aj samotný zápas bude veľmi dynamický," povedal pre klubový web Slovinec a dodal: "Pricestovali sme s 21 hráčmi a máme tu troch brankárov. Máme dostatok zdravých a pripravených hráčov na zajtrajší zápas. Museli sme pozmeniť náš plán, pretože Moha sa necítil dobre, preto zostal v Bratislave. Pripravili sme si zápasový plán, no ešte nie som definitívne rozhodnutý ohľadom základnej zostavy. Je možné, že oproti sobote nastanú určité zmeny. Podmienky sú odlišné, pričom záležať bude aj na tom, ako budú hráči vyzerať na dnešnom tréningu. Aj podľa toho prijmem konečné rozhodnutie.“



Slovan je po víťazstve v derby s Trnavou dobre naladený a Milanič za dobrý považuje aj tlak z imperatívu úspechu v konfrontácii na jeden zápas: "V derby sme ukázali dobré akcie a dobré veci. Pre mňa bolo najdôležitejšie, že som videl tím, ktorý zápas naplno odmakal. Verím, že aj zajtra si zápas v dobrom slova zmysle užijeme tvrdou drinou a veľmi dobrou hrou. Tlak je vždy dobrý. Potrebujeme byť pod tlakom. Musíme využiť tento tlak v pozitívnom slova zmysle na to, aby sme sa zajtra prezentovali vo veľmi dobrom svetle,“ uzavrel tréner belasých.



Duel KuPS Kuopio – ŠK Slovan Bratislava povedie bulharská rozhodcovská trojica Činkov – Džuganski, Rusev. Priamy prenos odvysiela RTVS na Dvojke.