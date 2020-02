EL: Škrtelov gól naštartoval Basaksehir k triumfu nad Sportingom

odvety šestnásťfinále:

KAA Gent - AS Rím 1:1 (1:1)

Góly: 25. David - 29. Kluivert

/prvý zápas 0:1, postúpil Rím/



Malmö FF - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)

Góly: 42. Brekalo, 65. Gerhardt, 69. Victor

/1:2, postúpil Wolfsburg/



LASK Linz - AZ Alkmaar 2:0 (1:0)

Góly: 44. a 50. Raguz (prvý z 11m), ČK: 88. Wiesinger (Linz)

/1:1, postúpil Linz/



FC Bazilej - APOEL Nikózia 1:0 (1:0)

Gól: 38. Frei (z 11m)

/3:0, postúpil Bazilej/



FC Porto - Bayer Leverkusen 1:3 (0:1)

Góly: 65. Marega - 10. Alario, 50. Demirbay, 58. Havertz, ČK: 85. Soares (Porto)

/1:2, postúpil Bayer/



Espanyol Barcelona - Wolverhampton Wanderers 3:2 (1:1)

Góly: 16., 57. a 90.+1 Calleri (druhý 11m) - 22. Traore, 79. Doherty

/0:4, postúpil Wolverhampton/



Basaksehir Istanbul - Sporting Lisabon - priebežne 3:1 (2:0), predlžuje sa

Góly: 31. ŠKRTEL, 45. Aleksič, 68. Vietto, 90.+2 Visca

/1:3/

hralo sa v stredu:

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel skóroval v odvete šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020 a pomohol tak Basaksehiru k postupu do osemfinále. Turecký klub zvíťazil v domácej odvete nad Sportingom Lisabonom 4:1 po predĺžení. V osemfinále sa predstavia aj Leverkusen, Wolverhampton, AS Rím, FC Bazilej, LASK Linz a VfL Wolfsburg. Osemfinálový žreb EL je na programe v Nyone v piatok 28. februára (13.00 SEČ).Basaksehir prehral v úvodnom stretnutí na portugalskej pôde 1:3, no odvetu začal výborne práve vďaka slovenskému obrancovi Škrtelovi. Ten si do EL preniesol streleckú formu z posledného ligového zápasu a v 31. minúte hlavou po rohu otvoril skóre. V 45. minúte sa predviedol pekným priamym kopom Danijel Aleksič a razom postupovali domáci. Sporting však dokázal odpovedať v 68. minúte, keď sa hlavou presadil Luciano Vietto. Basaksehir tak potreboval skórovať, aby si vynútil aspoň predĺženie a to sa mu podarilo v druhej minúte nadstaveného času. Edin Visca sa presadil prudkou strelou z ľavej strany pokutového územia. Bosniansky útočník minútu pred koncom predĺženia premenil penaltu a rozhodol o postupe Basaksehiru.Porto prehralo v prvom zápase s Leverkusenom 1:2 a na domácom ihrisku nastúpilo v ofenzívnej zostave s cieľom čo najskôr zmazať manko. Lenže Bayer bol na to pripravený a od začiatku ovládol duel na Estádio do Dragao. Už v 10. minúte si vylepšil náskok, keď po prihrávke Kaia Havertza sa presadil Lucas Alario. Rozhodca si na videu overil, či nešlo o ofsajd a gól uznal. Domácich gól zaskočil, v ďalšom priebehu robili množstvo chýb a nedokázali sa dostať ani na dostrel súperovej bránky. Naopak, hostia hrali v pohode a po zmene strán pridali v krátkom slede ďalšie dva góly. V 50. minúte prihral Havertz na gól Keremovi Demirbayovi a o osem neskôr sám skóroval. Až potom sa dokázali presadiť aj domáci zásluhou Moussu Maregu, ale o postupujúcom už bolo rozhodnuté.Súper Slovana v základnej skupine Wolverhampton Wanderers si priniesol na ihrisko Espanyolu Barcelona pohodlný náskok 4:0 z prvého stretnutia a tak mohol hrať v pohode. V 16. minúte síce inkasoval, ale o šesť neskôr vyrovnal Adama Traore a definitívne spečatil postup. Za domácich sa v 57. minúte presadil svojím druhým gólom v zápase Jonathan Calleri, no v 80. odpovedal Matt Doherty. Espanyol nakoniec vyhral, keď v nadstavenom čase skompletizoval Calleri hetrik.AS Rím zvíťazil v domácom zápase tesne 1:0 a v odvete na pôde KAA Gent sa musel triasť o výsledok, keďže počas celého stretnutia ťahal za kratší koniec. Domácich poslal v 25. minúte do vedenia Jonathan David, ale o štyri neskôr vyrovnal Justin Kluivert a keďže Gent napriek viacerým šanciam už neskóroval, postúpili Rimania.Glasgow Rangers postúpili do osemfinále už v stredu, keď v predohrávanej odvete vyhrali na ihrisku Sportingu Braga 1:0 vďaka gólu Ryana Kenta a potvrdili tak triumf 3:2 z prvého duelu. Braga bola súperom bratislavského Slovana v základnej K-skupine súťaže. Duel medzi Salzburgom a Eintrachtom Frankfurt odložili pre výstrahu hrozby orkánu a odohrajú ho v piatok o 18.00 h.SC Braga – Glasgow Rangers 0:1 (0:0)61. Kent