EL: Lyon zdolal Bazilej 2:0, Greif v súťaži stále neinkasoval
Olympique Lyon zvíťazil vo štvrtkovom zápase nad švajčiarskym FC Bazilej 2:0 a v súťaži dosiaľ nestratil ani bod.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif zostáva aj po troch kolách ligovej fázy Európskej ligy neprekonaný. Jeho Olympique Lyon zvíťazil vo štvrtkovom zápase nad švajčiarskym FC Bazilej 2:0 a v súťaži dosiaľ nestratil ani bod. Fenerbahce Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom zdolalo Stuttgart 1:0.
Skóre v Lyone otvoril už v 3. minúte domáci Corentin Tolisso, ktorý využil nevydarenú rozohrávku hosťujúceho brankára Marwina Hitza. Hráči francúzskeho tímu mali počas ďalšieho vývoja duelu navrch a zisk troch bodov v závere spečatil Afonso Moreira. Greif odchytal všetky doterajšie stretnutia v novom ročníku európskej súťaže a neinkasoval ani raz.
Z pohľadu slovenského diváka bol zaujímavý aj duel v Istanbule. Fenerbahce šlo do vedenia po polhodine hry, keď hosťujúci Angelo Stiller v šestnástke fauloval Škriniara. Hlavný arbiter odpískal pokutový kop, ktorý premenil Kerem Aktürkoglu. Po zmene strán preskúmaval ešte dve podobné situácie, ale ďalšiu penaltu pre Fenerbahce ani Stuttgart už nenariadil. Turecký klub zvíťazil v druhom stretnutí za sebou a má šesť bodov.
V akcii bol aj stredopoliar Patrik Hrošovský v službách belgického KRC Genk. Na trávniku strávil viac než hodinu hry, v 66. minúte ho striedal Noah Adedeji-Sternberg. Genk hral so španielskym Realom Betis nerozhodne 0:0 a pripísal si druhú remízu.
Európska liga - 3. kolo ligovej fázy:
Sporting Braga - CZ Belehrad 2:0 (1:0)
Góly: 22. Navarro, 72. Dorgeles
Brann Bergen - Glasgow Rangers 3:0 (1:0)
Góly: 40. Kornvig, 55. Sörensen, 79. Holm
FCSB - FC Bologna 1:2 (0:2)
Góly: 54. Birligea - 9. Odgaard, 12. Dallinga
Fenerbahce Istanbul - VfB Stuttgart 1:0 (1:0)
Gól: 34. Aktürkoglu (z 11 m)
/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas/
Go Ahead Eagles - Aston Villa 2:1 (1:1)
Góly: 42. Suray, 61. Deijl - 4. Guessand
KRC Genk - Real Betis 0:0
/P. Hrošovský (Genk) hral do 66. min./
Olympique Lyon - FC Bazilej 2:0 (1:0)
Góly: 3. Tolisso, 90. Moreira
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Red Bull Salzburg - Ferencváros Budapešť 2:3 (1:0)
Góly: 13. Baidoo, 72. Vertessen - 50. Varga, 56. Zachariassen, 58. Yusuf
