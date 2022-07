Maccabi Haifa a Olympiakos možnými súpermi Slovana v 3. predkole EL

Žreb 3. predkola Európskej ligy 2022/2023:



majstrovská vetva:



zdolaný Žalgiris Vilnius/Malmö FF - zdolaný Pjunik Jerevan/F91 Dudelange



zdolaný Ludogorec Razgrad/Shamrock Rovers - zdolaný Dinamo Záhreb/FC Škupi Skopje



zdolaný Linfield FC/FK Bodö/Glimt - zdolaný Karabach Agdam/FC Zürich



zdolaný Maccabi Haifa/Olympiakos Pireus - zdolaný Ferencváros Budapešť/ŠK SLOVAN BRATISLAVA



zdolaný NK Maribor/Šeriff Tiraspoľ - zdolaný HJK Helsink/Viktoria Plzeň







hlavná vetva:



zdolaný FC Midjylland/AEK Larnaka - Partizan Belehrad



zdolaný Dynamo Kyjev/Fenerbahce Istanbul - 1. FC Slovácko







Kalendár Európskej ligy 2022/2023:



4. augusta: prvé zápasy 3. predkola



11. augusta: odvety 3. predkola



18. augusta: prvé zápasy play off



25. augusta: odvety play off



26. augusta: žreb skupinovej fázy



8. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



15. septembra: 2. kolo skupinovej fázy



6. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



13. októbra: 4. kolo skupinovej fázy



27. októbra: 5. kolo skupinovej fázy



3. novembra: 6. kolo skupinovej fázy



7. novembra: žreb 1. vyraďovacieho kola



16. februára: prvé zápasy 1. vyraďovacieho kola



23. februára: odvety 1. vyraďovacieho kola



24. februára: žreb osemfinále



9. marca: prvé zápasy osemfinále



16. marca: odvety osemfinále



17. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



13. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



20. apríla: odvety štvrťfinále



11. mája: prvé zápasy semifinále



18. mája: odvety semifinále



31. mája: finále (Budapešť)





Nyon 18. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade vypadnutia s Ferencvárosom Budapešť v 2. predkole Ligy majstrov 2022/2023 presunú do 3. predkola Európskej ligy. V ňom by bol ich súperom zdolaný tím z dvojzápasu medzi Maccabi Haifa a Olympiakosom Pireus. Rozhodol o tom pondelňajší žreb vo švajčiarskom Nyone.Prvé zápasy tretieho predkola EL sú na programe 4. augusta, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 11. augusta. V úvodnom meraní síl by slovanisti nastúpili na ihrisku súpera, v odvete by mali výhodu domáceho prostredia.Okrem víťaza izraelsko-gréckej konfrontácie mohli v rámci majstrovskej vetvy EL dostať za súpera aj zdolané tímy z dvojzápasov 2. predkola LM Dinamo Záhreb - FC Škupi Skopje, HJK Helsinki - Viktoria Plzeň, Linfield FC - FK Bodö/Glimt, Žalgiris Vilnius - Malmö FF, Ludogorec Razgrad - Shamrock Rovers, NK Maribor - Šeriff Tiraspoľ a Pjunik Jerevan - F91 Dudelange.