EL: Manchester United sa môže priblížiť k postupu,Betis privíta AS Rím

4. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA, ŠTVRTOK 13. októbra:



A-skupina:



18.45 FK Bodö/Glimt - Arsenal Londýn



21.00 PSV Eindhoven - FC Zürich







tabuľka:



1. Arsenal 2 2 0 0 5:1 6



2. Bodö Glimt 3 1 1 1 3:5 4



3. Eindhoven 2 1 1 0 6:2 4



4. Zürich 3 0 0 3 3:9 0







B-skupina:



18.45 Dynamo Kyjev - Stade Rennes



18.45 AEK Larnaka - Fenerbahce Istanbul







tabuľka:



1. Fenerbahce 3 2 1 0 6:3 7



2. Rennes 3 2 1 0 6:4 7



3. AEK Larnaka 3 1 0 2 2:4 3



4. Dynamo Kyjev 3 0 0 3 2:5 0







C-skupina:



18.45 Real Betis Sevilla - AS Rím



21.00 Ludogorec Razgrad - HJK Helsinki







tabuľka:



1. Betis 3 3 0 0 7:3 9



2. Ludogorec 3 1 1 1 5:5 4



3. AS Rím 3 1 0 2 5:4 3



4. HJK 3 0 1 2 1:6 1







D-skupina:



18.45 Royale Saint-Gilloise - SC Braga



21.00 1. FC Union Berlín - Malmö FF







tabuľka:



1. Royale Union SG 3 3 0 0 6:3 9



2. Braga 3 2 0 1 4:2 6



3. Union Berlín 3 1 0 2 1:2 3



4. Malmö FF 3 0 0 3 2:6 0







E-skupina:



21.00 Real Sociedad San Sebastian - Šeriff Tiraspoľ



21.00 Manchester United - Omonia Nikózia







tabuľka:



1. Real Sociedad 3 3 0 0 5:1 9



2. Manchester United 3 2 0 1 5:3 6



3. Šeriff Tiraspoľ 3 1 0 2 3:4 3



4. Omonia 3 0 0 3 3:8 0







F-skupina:



18.45 Feyenoord Rotterdam - FC Midtjylland



21.00 Lazio Rím - Sturm Graz







tabuľka:



1. Feyenoord 3 1 1 1 10:6 4



2. Midtjylland 3 1 1 1 7:4 4



3. Lazio 3 1 1 1 5:7 4



4. Sturm Graz 3 1 1 1 1:6 4







G-skupina:



18.45 FC Nantes - SC Freiburg



18.45 FK Karabach - Olympiakos Pireus







tabuľka:



1. Freiburg 3 3 0 0 7:1 9



2. Karabach 3 2 0 1 7:2 6



3. Nantes 3 1 0 2 2:6 3



4. Olympiakos 3 0 0 3 1:8 0







H-skupina:



21.00 Trabzonspor - AS Monaco



21.00 Ferencváros Budapešť - Crvena Zvezda Belehrad







tabuľka:



1. Ferencváros 3 2 0 1 5:6 6



2. Monaco 3 2 0 1 4:2 6



3. Trabzonspor 3 1 0 2 5:7 3



4. CZ Belehrad 3 1 0 2 5:4 3

Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru United v kádri so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom sa môžu výrazne priblížiť k postupu do play off Európskej ligy UEFA. V 4. kole skupinovej fázy nastúpia proti Omonii Nikózia s cieľom nadviazať na víťazstvo 3:2 z cyperskej pôdy.V tabuľke E-skupiny sú zatiaľ druhí o tri body za doposiaľ stopercentným Realom Sociedad San Sebastian, ktorý v prípade domáceho triumfu nad Šeriffom Tiraspoľ spečatí postup. Tréner United Erik ten Hag sa v útoku bude opäť spoliehať na Marcusa Rashforda.uviedol ten Hag pre uefa.com.Feyenoord Rotterdam s obrancom Dávidom Hanckom bude chcieť potvrdiť post lídra F-skupiny v domácom dueli proti dánskemu FC Midtjylland. Všetky štyri tímy v tejto skupine majú na konte po štyri body a o poradí zatiaľ rozhoduje skóre. Feyenoord viedol pred týždňom na ihrisku Midtjyllandu 2:0, no napokon remizoval 2:2.Trabzonspor s Marekom Hamšíkom privíta v H-skupine AS Monaco a bude sa usilovať "kniežatám" odplatiť prehru 1:3. Turecký šampión je zatiaľ v tabuľke tretí o tri body za Monacom i vedúcim Ferencvárosom Budapešť, ktorý v 2. predkole Ligy majstrov vyradil Slovan Bratislava.K šlágrom štvrtkového programu bude patriť súboj C-skupiny medzi Realom Betis a AS Rím. Sevillčania triumfovali na Stadio Olimpico 2:1 a ak naplno zabodujú aj na domácej pôde, v predstihu postúpia do vyraďovacej fázy.zdôraznil pre španielsky denník Marca stredopoliar Betisu Sergio Canales.