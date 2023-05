EL: Mourinho chce s AS Rím postúpiť do ďalšieho európskeho finále

odvetné semifinálové stretnutia Európskej ligy, ŠTVRTOK 18. mája, 21.00 h:



Bayer Leverkusen - AS Rím /rozhoduje: Slavko Vinčič (Slovin)



/prvý zápas: 0:1/



FC Sevilla - Juventus Turín /rozhoduje: Danny Makkelie (Hol.)



/prvý zápas: 1:1/

Bratislava 17. mája (TASR) - Futbalisti AS Rím môžu pod vedením Joseho Mourinha získať druhý rok za sebou európsku trofej. Vlani triumfovali v Európskej konferenčnej lige a teraz ich delia dva zápasy od toho, aby vyhrali Európsku ligu. Do semifinálovej odvety na pôde Bayeru Leverkusen pôjdu s náskokom 1:0. V druhom štvrtkovom dueli s výkopom o 21.00 h nastúpi FC Sevilla proti Juventusu Turín, v Taliansku sa zrodila remíza 1:1.Leverkusen vsietil v šiestich tohtosezónnych zápasoch EL 14 gólov, no na Stadio Olimpico nenašiel recept na dobre organizovanú obranu Rimanov. "uviedol tréner "farmaceutov" Xabi Alonso.Mourinho vlani vo víťaznom finále premiérovej edície EKL v Tirane skompletizoval zbierku a ako tréner má tituly zo všetkých v súčasnosti existujúcich klubových súťaží v Európe. Celkovo ich s tímami, ktoré počas kariéry viedol, získal päť. Predtým na lavičke FC Porto triumfoval v Pohári UEFA 2003 a Lige majstrov 2004, s Interom Miláno sa radoval v LM 2010 a Manchester United doviedol k víťazstvu v EL v roku 2017.Portugalský kouč verí, že na budapeštianskom štadióne Ferenca Puskása bude 31. mája bojovať o ďalšiu trofej.dodal Mourinho.Sevilla prišla v Turíne o víťazstvo v závere nadstaveného času. Na domácom štadióne Ramona Sancheza Pizjuana je veľmi silná, o čom sa na vlastnej koži presvedčil Manchester United, ktorý prehral vo štvrťfinálovej odvete 0:3. Tréner Sevilly Jose Luis Mendilibar po svojom marcovom príchode priniesol do mužstva nový vietor a Andalúzanom sa začalo dariť aj v španielskej La Lige. Vyhrabali sa zo zostupových vôd a poskočili už na 10. miesto.zdôraznil Mendilibar.Kouč Juventusu Massimiliano Allegri si uvedomuje kvality súpera. "