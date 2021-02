EL: Naapol s Lobotkom zrazili v Granade na kolená dva rýchle góly

Bratislava 19. februára (TASR) - Futbalistom SSC Neapol nevyšiel vstup do vyraďovacej fázy Európskej ligy UEFA 2020/2021. V úvodnom dueli šestnásťfinále prehrali na pôde Granady 0:2, keď inkasovali dvakrát v priebehu troch minút. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil v základnej jedenástke Neapola a bol na ihrisku do 64. minúty, keď ho vystriedal Tiemoue Bakayoko.



Granada v prvom polčase dvakrát udrela po pekných kombinačných akciách, ktoré zakončili Yangel Herrera a Kenedy. "Poučili sme sa z chýb, ktoré sme spravili vo štvrťfinálovom zápase Španielskeho pohára proti Barcelone. Aj v ňom sme viedli 2:0, no v závere sme začali panikáriť, Kataláncom sa podarilo vyrovnať a v predĺžení sme ťahali za kratší koniec. Proti Neapolu sme hrali koncentrovane od prvej do poslednej minúty a dosiahli sme sľubný výsledok," uviedol Herrera pre uefa.com.



Andalúzania hrali pozorne v defenzíve, k pilierom obrany patril Domingos Duarte. "Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Neapol má kvalitný tím, v talianskej lige strieľa veľa gólov, no dokázali sme ubrániť jeho najnebezpečnejších hráčov. Veľmi dôležitý bol vydarený vstup do zápasu. Postup však ešte nemáme ani zďaleka vo vrecku, v Neapole nás o týždeň čaká ťažká odveta," tlmil Duarte prílišný optimizmus.



Neapolu citeľne chýbal zranený Belgičan Dries Mertens. Tréner SSC Gennaro Gattuso v druhom polčase poslal na ihrisko Piotra Zielinskeho, ktorý vystriedal nevýrazného Mattea Politana, no ani príchod poľského reprezentanta nepriniesol vytúžený gól. "Po zápase vládlo v našej šatni ticho, všetci sme boli smutní, že sme na štadióne Granady nedokázali skórovať. Gól na ihriskách súperov je totiž v európskych klubových súťažiach veľmi dôležitý," priznal Bakayoko.



Francúzskeho defenzívneho stredopoliara mrzel nevydarený úvod stretnutia. "Dostali sme dva zlepené góly a potom už bolo ťažké urobiť niečo so zápasom. V druhom polčase sme sa výrazne zlepšili a vypracovali sme si viacero gólových príležitostí, no ani jednu sme nevyužili. Nebol to jednoducho náš deň. Neskladáme však zbrane a v odvete sa pokúsime zmazať dvojgólové manko," dodal Bakayoko.