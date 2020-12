EL: O zvyšných šesť miesteniek do 16-finále zabojuje 11 tímov

Program 6. kola skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2020/2021:



A-skupina



18.55 CSKA Sofia - AS Rím



18.55 Young Boys Bern - CFR Kluž



tabuľka:



1. AS Rím 5 3 1 0 9:1 10 *



2. Young Boys Bern 5 2 1 1 6:3 7



3. CFR Kluž 5 1 2 2 3:8 5



4. CSKA Sofia 5 0 2 3 0:6 2







B-skupina



18.55 Dundalk FC - Arsenal Londýn



18.55 Rapid Viedeň - Molde FK



tabuľka:



1. Arsenal Londýn 5 5 0 0 16:3 15 *



2. Molde FK 5 3 0 2 7:9 9



3. Rapid Viedeň 5 2 0 3 9:11 6



4. Dundalk FC 5 0 0 5 6:15 0







C-skupina



18.55 Bayer Leverkusen - Slavia Praha



18.55 Hapoel Beer-Ševa - OGC Nice



tabuľka:



1. Slavia Praha 5 4 0 1 11:6 12*



2. Bayer Leverkusen 5 4 0 1 17:8 12*



3. OGC Nice 5 1 0 4 8:15 3



4. Hapoel Beer-Ševa 5 1 0 4 6:13 3







D-skupina



18.55 Standard Liege - Benfica Lisabon



18.55 Lech Poznaň - Glasgow Rangers



tabuľka:



1. Glasgow Rangers 5 3 2 0 11:7 11*



2. Benfica Lisabon 5 3 2 0 16:7 11*



3. Lech Poznaň 5 1 0 4 6:12 3



4. Standard Liege 5 1 0 4 5:12 3







E-skupina



18.55 PSV Eindhoven - Omonia Nikózia



18.55 PAOK Solún - FC Granada



tabuľka:



1. FC Granada 5 3 1 1 6:3 10*



2. PSV Eindhoven 5 3 0 2 8:9 9*



3. PAOK Solún 5 1 2 2 8:7 5



4. Omonia Nikózia 5 1 1 3 5:8 4







F-skupina



18.55 SSC Neapol - Real Sociedad San Sebastian



18.55 HNK Rijeka - AZ Alkmaar



tabuľka:



1. SSC Neapol 5 3 1 1 6:3 10



2. Real Sociedad 5 2 2 1 4:3 8



3. AZ Alkmaar 5 2 2 1 6:3 8



4. HNK Rijeka 5 0 1 4 4:11 1







G-skupina



21.00 SC Braga - Zorja Luhaňsk



21.00 Leicester City - AEK Atény



tabuľka:



1. Leicester City 5 3 1 1 12:5 10 *



2. SC Braga 5 3 1 1 12:10 10 *



3. Luhaňsk 5 2 0 3 6:9 6



4. AEK Atény 5 1 0 4 7:13 3







H-skupina



21.00 Celtic Glasgow - OSC Lille



21.00 Sparta Praha - AC Miláno



tabuľka:



1. OSC Lille 5 3 2 0 12:5 11 *



2. AC Miláno 5 3 1 1 11:7 10 *



3. Sparta Praha 5 2 0 3 10:11 6



4. Celtic Glasgow 5 0 1 4 7:17 1







I-skupina



21.00 Maccabi Tel Aviv - Sivasspor



tabuľka:



1. Villarreal 5 4 1 0 14:5 13 *



2. Maccabi Tel Aviv 5 2 2 1 5:7 8



3. Sivasspor 5 2 0 3 9:10 6



4. Karabach Agdam 5 0 1 4 4:10 1







J-skupina



21.00 Tottenham Hotspur - Royal Antverpy



21.00 Ludogorec Razgrad - LASK Linz



tabuľka:



1. Antverpy 5 4 0 1 8:3 12*



2. Tottenham 5 3 1 1 13:5 10*



3. Linz 5 2 1 2 8:11 7



4. Ludogorec 5 0 0 5 6:16 0







K-skupina



21.00 Wolfsberger AC - Feyenoord Rotterdam



21.00 Dinamo Záhreb - CSKA Moskva



tabuľka:



1. Záhreb 5 3 2 0 6:0 11*



2. Wolfsberger 5 2 1 2 6:6 7



3. Feyenoord 5 1 2 2 4:7 5



4. CSKA Moskva 5 0 3 2 2:5 3







L-skupina



21.00 Slovan Liberec - CZ Belehrad



21.00 TSG 1899 Hoffenheim - KAA Gent



tabuľka:



1. TSG Hoffenheim 5 4 1 0 13:1 13 *



2. CZ Belehrad 5 3 1 1 9:4 10 *



3. Slovan Liberec 5 2 0 3 4:13 6



4. KAA Gent 5 0 0 5 3:11 0



* postup do šestnásťfinále

Bratislava 10. decembra (TASR) - Vo štvrtok vyvrcholí skupinová fáza futbalovej Európskej ligy UEFA 2020/2021 záverečným 6. kolom a v hre je stále šesť miesteniek do jarného šestnásťfinále. Tam si už postup vybojovalo osemnásť účastníkov a svoje nádeje stále živí ešte jedenásť tímov.Jedným zo šlágrov postupových konfrontácií bude duel SSC Neapol s Realom Sociedad San Sebastian v F-skupine. Jej lídrom je s 10 bodmi klub slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku. Účastník La Ligy má rovnako ako tretí Alkmaar o dva body menej, Holanďania sa predstavia na pôde už určite poslednej Rijeky. Na to, aby sa Neapol v pondelok po žrebe dozvedel meno súpera v 16-finále, mu stačí bod.citovala agentúra DPA slová domáceho trénera Gennara Gattusa. Hrať sa bude už na štadióne, ktorý čerstvo nesie meno po legendárnom Diegovi Armandovi Maradonovi. Druhému tímu španielskej La Ligy budú chýbať zranení David Silva a Mikel Oyarzabal." uviedol tréner San Sebastianu Imanol Alguacil.Okrem tejto skupiny, v ktorej sú stále v hre traja ašpiranti, o postup zabojujú v ďalších skupinách aj Kluž, Young Boys Bern, Molde, Rapid Viedeň, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor, Feyenoord Rotterdam a Wolfsberg. V "áčku" si to v priamom súboji rozdajú Bern s Klužom vo Švajčiarsku, podobná je situácia v "béčku" medzi Molde a Rapidom Viedeň, pričom Nórom stačí v Rakúsku aj bod. V rovnakých situáciách sú aj účastníci K-skupiny, keď rakúskemu Wolfsbergu doma proti Feyenoordu stačí bod, resp. v I-skupine Maccabi Tel-Aviv doma stačí bod v boji so Sivassporom.UEFA v stredu rozhodla o odložení termínu duelu medzi domácim Villarrealom a Karabachom Agdam, dôvodom je rozšírenie koronavírusu v azerbajdžanskom tíme, ktorý nemá dostatok spôsobilých hráčov. "UEFA bude v kontakte s oboma klubmi a čoskoro zverejní riešenie situácie," citovala agentúra AFP stanovisko Villarrealu. Vo vzájomnom zápase už o nič významné nepôjde, Španieli sú istí víťazi I-skupiny a Karabach skončí s určitosťou posledný.Sedemnásobný európsky šampión AC Miláno nastúpi v Prahe proti už eliminovanej Sparte bez zraneného švédskeho kanoniera Zlatana Ibrahimoviča. V C-skupine si Leverkusen doma zahrá proti Slavii Praha o víťazstvo v skupine, obaja už majú postup vo vrecku. Rovnaká je situácia v J-skupine, v ktorej líder Premier League Tottenham privíta Antverpy, na ktoré stráca dva body. Kouč Spurs Jose Mourinho sa musí rozhodnúť, či dopraje oddych vyťaženým útočníkom Harrymu Kaneovi a Sonovi Heung Minovi, nastúpiť by ale mohli Gareth Bale a Dele Alli.