Ohlasy médií na víťazstvo Wolves: Saiss a Jimenez otočili zápas

Bratislava 25. októbra (TASR) - Ohlasy zahraničných médií na víťazstvo Wolverhamptonu Wanderers na Tehelnom poli nad Slovanom Bratislava 2:1 v 3. kole K-skupiny Európskej ligy UEFA 2019/2020:



BBC: "Wolverhampton predviedol strhujúci obrat v Európskej lige, keď zdolal Slovan a posunul sa na druhé miesto K-skupiny. Po polčase prehrával po tečovanej strele Andraža Šporara, ale v druhom polčase za päť minút otočil po góle Romaina Saissa a penalte Raula Jimeneza."



The Guardian: "Wolves udreli v Bratislave v druhom polčase. Tréner Nuno Espírito Santo povedal, že musí nájsť príčiny slabšieho prvého polčasu. Penalta Jimeneza päť minút po vyrovnávajúcom góle Saissa priniesla vítané víťazstvo."



telegraph.co.uk: "Jimenez z penalty vystrelil upracovanú výhru v Bratislave. Wolves ukoristili nepresvedčivé víťazstvo v K-skupine. Zápas sa hral za zatvorenými dverami, ale mal atmosféru popového koncertu, ktorú vytvorili deti do 14 rokov. Až vystriedanie Traoreho za neviditeľného Cutroneho v druhom polčase prinieslo zlepšenie hostí."



The Sun: "Saiss a Jimenez otočili zápas so Slovanom, v ktorom dostal Jota červenú kartu. Nechali tak na štadióne smutnú detskú armádu, keď za štyri minúty otočili priebeh."



wolves.co.uk: "V pohárovej Európe máme druhé víťazstvo za sebou. V Bratislave sme to otočili 'za zatvorenými dverami', ale v extrémne hlučnej atmosfére na Tehelnom poli s asi 20.000 deťmi do 14 rokov. V závere sme po vylúčení Jotu boli v hlbokej defenzíve, ale na Moulinex sme si odniesli tri body."



uefa.com: "Wolves zvíťazili vo všetkých piatich zápasoch vonku v tejto sezóne v pohárovej Európe. Tvrdo si však výhru museli vybojovať. Po exportnom góle Šporara vyrovnal Saiss a Jimenezova penalta rozhodla. Jediným čiernym okamihom pre hostí bolo vylúčenie Jotu."



idnes.cz: "Slovan podľahol doma Wolverhamptonu 1:2 a v tabuľke klesol na tretie miesto. Slovan mal pre disciplinárny trest odohrať zápas bez divákov, ale vďaka pravidlám mohlo byť na Tehelnom poli takmer 20.000 detí."