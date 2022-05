EL: Rangers porazil Lipsko 3:1, do finále ide aj Eintracht Frankfurt

odvety semifinále EL UEFA 2021/2022:



Glasgow Rangers - RB Lipsko 3:1 (2:0)



Góly: 19. Tavernier, 24. Kamara, 81. Lundstram - 71. Nkunku. Rozhodoval: Dias (Port.), štvrtý rozhodca: Ivan KRUŽLIAK (SR)



/prvý zápas 0:1, do finále postúpil Glasgow Rangers/







Eintracht Frankfurt - West Ham United 1:0 (1:0)



Gól: 26. Borre, ČK: 19. Cresswell (West Ham). Rozhodoval: Manzano (Šp.)



/prvý zápas: 2:1, do finále postúpil Frankfurt/

Bratislava 6. mája (TASR) - Vo finále Európskej ligy UEFA 2021/2022 sa 18. mája v Seville stretnú Eintracht Frankfurt a Glasgow Rangers. Nemecký bundesligista doma zdolal West Ham United 1:0 a potvrdil triumf 3:2 z prvého zápasu v Londýne. Rangers doma zvíťazili nad Lipskom 3:1, hosťom tak nestačila výhra 1:0 z úvodného súboja v Nemecku.Na Ibrox Parku zmazali "jazdci" manko z prvého zápasu v 19. minúte, keď mal po centri na zadnú tyč ľahkú prácu do prázdnej brány Tavernier. Už o päť minút vyslal Kamara presnú strelu k pravej tyčke a Škóti nabrali postupový kurz. Znížiť mohol na druhej strane Olmo, ale tesne minul. V druhom polčase hostia zvýšili aktivitu a odmenou im bol kontaktný gól Nkunkua v 71. minúte, ktorý z prvej premenil výborný center Angelina. Lipsko sa nadýchlo k záverečnému náporu, ale zmrazil ho domáci Lundstram, ktorý v 81. minúte aj so šťastím po dorážke prestrelil brankára hostí. Gól ešte odobril VAR. V závere už domáci ustáli tlak Lipska a vybojovali si prvú účasť vo finále európskej súťaže od roku 2008, keď prehrali vo vyvrcholení Európskej ligy so Zenitom Petrohrad.Vo Frankfurte dostal v 19. minúte červenú kartu po zásahu VAR hosťujúci Cresswell za stiahnutie súpera. Presilovku domáci využili v 26. minúte, keď Borre dostal ideálnu prihrávku do stredu šestnástky a loptu suverénne upratal do pravého rohu bránky "kladivárov". Hostia zahrozili zo štandardky v 44. minúte, lopta sa nebezpečne poodrážala a N´Dicka ju musel vykopnúť z bránkovej čiary do bezpečia. V druhom dejstve si domáci postrážili výhru a zahrajú si o trofej.Finále EL sa uskutoční v stredu 18. mája na Štadióne Ramona Sancheza Pizjuana v Seville. Víťaz si zabezpečí miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov 2022/2023.