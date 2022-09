EL: Real Sociedad vynuloval Ronalda a spol., Imanol: Cenný úspech

Manchester 9. septembra (TASR) - Futbalistom Manchestru United nevyšiel vstup do skupinovej fázy Európskej ligy. Vo štvrtok prehrali doma so španielskym Realom Sociedad San Sebastian 0:1 a prerušili šnúru štyroch víťazstiev za sebou.



Iba druhýkrát v sezóne figuroval v základnej zostave domácich Cristiano Ronaldo, ale ani on sa proti pevnej obrane súpera nedokázal presadiť. Portugalský útočník predtým naposledy nastúpil od začiatku zápasu ešte 13. augusta pri prehre s Brentfordom 0:4. Proti San Sebastianu jeho gólovú hlavičku z 35. minúty vymazal ofsajdový verdikt a po prestávke rozhodli hostia o cennom triumfe po kontroverznej penalte - Lisandrovi Martinezovi sa lopta od kolena do ramena a po konzultácii s VAR nariadil rozhodca pokutový kop. Po necelej hodine hry ho premenil Brais Mendez.



"Momentálne je iba veľmi málo šťastnejších ľudí ako som ja. Vedeli sme, že máme proti sebe mimoriadne silného rivala, ktorý má skvelých hráčov, no nebáli sme sa a sústredili sme sa na svoju hru. Som veľmi spokojný s výkonom mužstva, je to pre nás cenný úspech. Musíme však zostať pri zemi a sústrediť sa na ďalšie zápasy," povedal pre španielske médiá kouč španielskeho tímu Imanol Alguacil.



Kormidelník United Erik ten Hag sa po zápase pred médiá nepostavil, keďže vedenie klubu zrušilo všetky pozápasové mediálne aktivity v reakcii na úmrtie Alžbety II. Pred stretnutím si zosnulú kráľovnú uctili minútou ticha, oba tímy mali na rukávoch čierne pásky a všetky vlajky na Old Trafford boli stiahnuté na pol žrde. Na štadióne neznela predzápasová hudba a vypli aj reklamné panely okolo hracej plochy.



Na čele E-skupiny je po prvom kole moldavský Šeriff Tiraspoľ, ktorý triumfoval na trávniku cyperskej Omonie Nikózia suverénne 3:0. Gólom a asistenciou sa pod to podpísal nigérijský útočník Rasheed Ibrahim Akanbi.