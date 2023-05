EL: Rím si v Leverkusene udržal náskok, Mourinho: Odovzdali sme všetko

Bratislava 19. mája (TASR) – Po vlaňajšom finále Európskej konferenčnej ligy (EKL) si futbalisti AS Rím zaistili tento rok aj finále Európskej Ligy (EL). Na ihrisku Bayeru Leverkusen remizovali 0:0 a udržali si náskok z prvého semifinálového zápasu (1:0). V budapeštianskom finále sa stretnú s rekordným 6-násobným víťazom súťaže zo Sevilly, ktorý zdolal Juventus 2:1 po predĺžení po remíze 1:1 v Turíne. Taliani tak majú zastúpenie vo všetkých troch finále európskych súťaží.



O trofej v Lige majstrov zabojuje 10. júna Inter Miláno proti Manchestru City v Istanbule a v EKL sa o titul pobijú Fiorentina a West Ham United na štadióne pražskej Slavie (7.6.). Práve túto súťaž Rimania vlani vyhrali a pre trénera Joseho Mourinha to bola piata európska trofej. Do tohtoročného finále im otvorila cestu defenzívna hra, vďaka ktorej ustrážili tesný náskok z domáceho duelu. Celkovo vystrelili len raz a bránu Lukáša Hradeckého neohrozili. Ich súper mal až 23 streleckých pokusov, z toho šesť presných. Vo finále čaká jeho tím Sevilla, ktorá má na konte rekordných šesť titulov v EL.



"Je to neuveriteľný tím, neviem, či od týchto chlapcov môžem žiadať viac, ale zaslúžia si niečo výnimočné. Odovzdali všetko, tento zápas je výsledok našej práce, skúseností, taktiky a schopnosti zostať v zápase," citovala Mourinha agentúra AP. "Môj zámer nie je vojsť do histórie Ríma. Pomáham týmto chlapcom rásť a dosiahnuť dôležité veci a tiež to pomáha fanúšikom klubu, ktorí mi dali veľa," povedal Mourinho. Vďaka titulu v Európskej lige sa Rimania môžu navyše kvalifikovať do budúceho ročníka Ligy majstrov – najprestížnejšiu európsku súťaž mali na dosah, no po navrátení bodov pre Juventus sa ich šance na najlepšiu štvorku v Serii A znižujú.



O postupe Španielov rozhodol v predlžení striedajúci Erik Lamela, ktorý prekonal Wojciecha Szczesného hlavičkou a ešte predtým asistoval aj pri vyrovnávajúcom góle svojho tímu v podaní Susa. Obaja nastúpili len chvíľu pred vyrovnaním. Ich tím ustál v závere niekoľko minút bez Marcosa Acunu – krajný obranca videl v 115. minúte druhú žltú kartu za nešportové správanie. Hostí poslal do vedenia Dušan Vlahovič, no "Stará dáma" viedla len šesť minút. "Ľudia neočakávali, že dosiahneme niečo takéto. Vyvíjalo sa to pre nás dobre a máme ešte päť zápasov na to, aby sme získali miestenku v budúcoročnej Európe. Hrali sme veľmi dobre, najmä doma a vo finále sme zaslúžene," zhodnotil tréner domácich Jose Luis Mendilibar, ktorého tím je momentálne v domácej súťaži desiaty a na miestenku do EKL mu chýba štyri kolá pred koncom súťaže bod. Na lavičku prišiel len v marci namiesto Jorgeho Sampaoliho a tím vyradil pod jeho vedením okrem Juventusu aj Manchester United.



Na ihrisku anglického veľkoklubu si vytvoril dobrú východiskovú pozíciu, keď remizoval 2:2 a postup spečatil domácim triumfom 3:0. Európsku ligu vyhral šesťkrát od sezóny 2005/06 a v žiadnom finále neprehral. Tohtoročné vyvrcholenie súťaže je na programe 31. mája v budapeštianskej Puskás Aréne s výkopom o 21.00 h.