EL: Ronaldo bude na súpiske Manchestru United

Manchester 26. októbra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa vráti do kádra Manchestru United na štvrtkové stretnutie Európskej ligy so Šeriffom Tiraspoľ (21.00 SELČ). Tréner Erik ten Hag ho cez víkend vyradil zo zostavy na duel na pôde FC Chelsea (1:1) v reakcii na to, že 37-ročný útočník odmietol nastúpiť z lavičky náhradníkov minulý týždeň proti Tottenhamu.



Ten Hag považuje spor po rozhovore s Ronaldom za urovnaný. "Cristiano bude vo štvrtok na súpiske. Všetko sme si vyrozprávali, bol mimo na jeden zápas a je naspäť. Je to za nami, sústredíme sa na súboj, podstatná informácia z tohto celého je, že Cristiano figuruje v zostave," citovala holandského kouča agentúra AP.